Upgrade no lavabo: como deixar o cômodo atrativo

O lavabo pode ser o menor ambiente da sua casa. E pode ser que você não o utilize em seu dia-a-dia, preferindo o banheiro privativo. Mas o cômodo pode ser bem decorado e melhor preparado para receber os visitantes sempre que necessário. Como deve ser o visual deste espaço? Mais simples? Sofisticado? Vale a pena refletir sobre o assunto.

O que não pode faltar dentro de um lavabo

Devemos nos lembrar de que este ambiente, antes de tudo, é extremamente funcional. Então, tem certas coisas que não podem ser excluídas do seu layout, mesmo que visando qualquer justificativa estética. Entram na lista pia e bacia sanitária ou vaso sanitário. Por isso vale a pena escolher as peças mais adequadas.

Basicamente existem poucos modelos de vaso – o mais vendido atualmente é aquele com caixa acoplada. E para cada um, os fabricantes disponibilizam, como alternativa para quem quer formar conjuntos, várias opções diferentes de lavatório ou cuba.

Realmente, as opções são muitas, considerando as necessidades de cada arquitetura. Há cubas para instalar sob a bancada de pedra; lavatórios com coluna; pias de canto; e cubas de sobrepor.

Já há uma primeira chance de personalizar o lavabo de casa. Basta escolher o vaso sanitário e a cuba de que mais gostamos – desde que atenda bem às nossas necessidades.

O desenho da bancada para acompanhar tudo isso também deve ser planejado. Lembre-se: além das cubas prontas, podemos pensar em uma cuba totalmente esculpida em pedra e com um ralo oculto.

As formas mais simples de personalizar um lavabo

Há formas mais simples de personalizar decoração de lavabo. Começando pelo formato, borda ou moldura do espelho que será provavelmente instalado na zona sobre a pia. E para acompanhar esta peça, lindas luminárias de parede, como arandelas.

Em volta disso, pode-se colocar vários quadrinhos com lindas gravuras e talvez alguns artesanatos – por que não?

Outra coisa que deve ajudar na decoração de um lavabo é a escolha dos acessórios – desde torneiras, porta papel higiênico e lixeira.

Para colocar sobre a pia, saboneteira; também uma pequena bandeja com sachês de produtos de higiene para os visitantes; e velas aromáticas ou aromatizadores. Por fim, não podemos esquecer dos jogos de toalhas de rosto, deixadas estrategicamente em suportes ou em rolinhos dentro de cestas.

Outras ideias modernas para decoração de lavabo

Precisamos ainda falar das estratégias mais elaboradas para a personalização de lavabos. Uma solução bem atual é cobrir as paredes com papel de parede.

Graças às novas tecnologias, já existem diversas opções de papéis próprios para cobrir áreas úmidas da casa. E para decoração de lavabos, combinam vários deles. Mas, se preferir, ainda existem ótimas alternativas de azulejos, ladrilhos e mais.

Algumas propostas super modernas de decoração sugerem deixar as paredes do lavabo somente no tijolinho à vista ou ainda com uma cobertura de cimento queimado. Estas são alternativas bem contemporâneas, com uma pegada mais rústica.

Pode-se também cobrir uma parede inteira do lavabo com espelho ou com uma estrutura própria para jardim vertical – não esquecendo de prever o sistema de irrigação.

Já para o teto, a ideia é fazer um rebaixo de gesso com sanca ou pequenos pontos de luz embutidos em áreas estratégicas, destacando os equipamentos logo abaixo. E não esquecendo das luminárias pendentes e fitas de LED, marcando a borda dos espelhos, nichos e mais.

Um lavabo bem decorado é outra coisa, dê um upgrade no seu.

