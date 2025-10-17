Casual

Under Armour aposta nos esportes coletivos para conquistar a geração Z

De eventos com influenciadores a treinos com o técnico de Stephen Curry, marca reforça conexão com nova geração de atletas brasileiros

Under Armour: evento teve presença do guia de preparação física conduzido por Brandon Payne, treinador do astro Stephen Curry (Buena Onda/Divulgação)

Gabriela Ferreira
Redatora

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14h14.

Os esportes coletivos sempre fizeram parte da rotina dos brasileiros. Em calçadas, quadras e ruas, é comum ver jovens se reunindo para jogar futebol, basquete, vôlei e até praticar corrida. Compartilhar momentos de atividade física é uma grande motivação para quem, por qualquer motivo, encontra dificuldade em começar a se exercitar.

Incentivando as práticas das modalidades coletivas, a Under Armour, patrocinadora oficial da National Football League (NFL), tem voltado seu foco para ações que conectam o esporte ao público jovem brasileiro.

Durante a temporada da NFL no Brasil, em setembro deste ano, em São Paulo, a marca esportiva reuniu um time de influenciadores para um treino de futebol americano, seguido de uma experiência exclusiva em um camarote durante o jogo. A modalidade, que vem conquistando espaço no país, já tem partidas confirmadas para o Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2026.

Basquete cresce em popularidade e conquista mais de 46 milhões de brasileiros

O interesse dos brasileiros pelo basquete ganhou força com o sucesso da National Basketball Association (NBA) e de ídolos como Michael Jordan, LeBron James e Kobe Bryant. Em 2023, uma pesquisa do IBOPE/Sponsorlink revelou que o país já conta com mais de 46 milhões de entusiastas do esporte.

De olho nesse público, a Under Armour promoveu, em outubro, o evento SUAR, voltado a jovens atletas de 14 a 25 anos. A iniciativa contou com um guia de preparação física conduzido por Brandon Payne, treinador do astro Stephen Curry. Durante o encontro, os participantes realizaram exercícios e práticas aplicadas pelo próprio Payne no dia a dia do jogador.

“A vinda de Brandon Payne ao Brasil é a materialização da missão da marca de desenvolver o esporte e incentivar a busca dos atletas pela alta performance. Ver os jovens absorvendo o conhecimento do Brandon, mostrando-se prontos para o próximo passo por meio do SUAR e ainda testando nossos produtos é algo extremamente valioso”, afirma Guilherme Tamashiro, gerente da Under Armour no Brasil.

O próximo movimento da marca para fortalecer a conexão entre o público e o esporte será o lançamento de dois novos modelos da linha Curry. Para atrair a atenção dos fãs, a Under Armour instalará na vitrine da NBA Store, em São Paulo, uma cama de verdade — em referência ao icônico gesto “Night Night”, popularizado por Curry ao “colocar os adversários para dormir” após uma cesta decisiva de três pontos.

