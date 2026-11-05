Tuju e Lasai: os brasileiros entre os 50 melhores do mundo

Dois restaurantes brasileiros estão na lista dos 50 melhores do mundo em 2026. O Tuju, de São Paulo, ficou na 16ª posição, e o Lasai, do Rio de Janeiro, na 25ª. O ranking The World's 50 Best Restaurants foi anunciado na quarta-feira, 4, em Lima, no Peru, e elegeu o espanhol Asador Etxebarri como o melhor do mundo.

O resultado amplia a presença do país no topo da lista. Em 2025, o Lasai era o único brasileiro entre os 50 primeiros.

Tuju, São Paulo: 16º lugar

O Tuju deu o maior salto entre os brasileiros: saiu do 70º lugar, em 2025, para o 16º em 2026. No ano passado, a casa estreou na lista estendida, que vai do 51º ao 100º lugar.

Comandado pelo chef Ivan Ralston, o restaurante foi aberto em 2014 e hoje funciona no Jardim Paulistano. Em abril, conquistou a terceira estrela Michelin e, ao lado do também paulistano Evvai, tornou-se um dos dois primeiros restaurantes da América Latina com a distinção máxima do guia. A casa também mantém a Estrela Verde, dada a práticas sustentáveis, e lidera o ranking Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2026, da Casual EXAME.

O que define o Tuju é a sazonalidade. O cardápio não segue as estações do calendário, mas os ciclos das chuvas, com menus chamados Umidade, Chuva, Ventania e Seca. Por trás dessa lógica está o Centro de Pesquisa e Criatividade Tuju, criado em 2022 por Ralston e pela pesquisadora gastronômica Katherina Cordás. É o único restaurante brasileiro com instituto de pesquisa interno.

Lasai, Rio de Janeiro: 25º lugar

Balcão do Lasai, no Rio de Janeiro: 25º lugar no The World's 50 Best Restaurants 2026 (Lasai/Divulgação)

O Lasai segue em ascensão constante no ranking. Em 2024, apareceu na lista estendida, em 58º lugar. Em 2025, entrou para o top 50, na 28ª posição, e agora sobe para a 25ª.

Inaugurado em 2014 pelo chef Rafa Costa e Silva, o restaurante tem duas estrelas Michelin, e seu nome significa "tranquilo" em euskera, o idioma do País Basco. A cozinha se apoia em menus diários, guiados pelo frescor e pela sazonalidade dos ingredientes. Por trás do balcão para apenas dez comensais está uma horta de mais de 11 mil metros quadrados no Vale das Videiras, na região serrana do Rio. O menu, de R$ 1.380, reúne nove aperitivos, três pratos e duas sobremesas. A harmonização, de R$ 638, prioriza rótulos orgânicos e biodinâmicos.

A casa também se prepara para mudar de endereço. O Lasai será a principal âncora gastronômica do novo Sofitel em Ipanema, na Avenida Vieira Souto, em um formato previsto para 24 lugares.

Outros brasileiros na lista estendida

O Brasil também tem dois nomes entre as posições 51 e 100, divulgadas em outubro. São eles o Nelita, da chef Tássia Magalhães, em 54º, e o Evvai, de Luiz Filipe Souza, em 68º, ambos em São Paulo.