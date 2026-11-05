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Antes da IA, o processo: por que o CEO da Leroy Merlin levou a diretoria inteira para a sala de aula

Leroy Merlin Brasil leva CEO e comitê executivo à EXAME | Saint Paul para mapear usos de IA na operação

(Antony Miguel/Saint Paul)

(Antony Miguel/Saint Paul)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13h45.

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5% das empresas conseguem extrair valor da inteligência artificial em escala. Outras 60% não obtêm ganho relevante, segundo o estudo The Widening AI Value Gap, do Boston Consulting Group (BCG), feito em 2025 com mais de 1.250 empresas de 68 países. Entre as que estão à frente, quase todas relatam uma alta liderança profundamente engajada no tema. Entre as atrasadas, só 8%.

Na última quarta-feira, 4 de novembro, um grupo de uma varejista decidiu enfrentar o assunto em sala de aula. O CEO da Leroy Merlin Brasil, Ricardo Dinelli, levou todo o comitê executivo da rede de materiais de construção e decoração para um dia de formação em IA na Saint Paul, em São Paulo, dentro de um programa In Company.

A meta foi definida logo na abertura por Adriano Mussa, reitor da Saint Paul e professor de IA, que conduziu a turma: o grupo deveria sair de lá “com oportunidades de uso da IA na realidade da Leroy Merlin”.

Um dia fora da rotina, com a diretoria inteira na mesma sala

O formato foi desenhado pela Leroy Merlin junto com a sua área de formação. A empresa já vinha promovendo um letramento em IA entre os funcionários, e a ideia era dar um passo além.

“A intenção hoje é ter um dia um pouquinho diferente do que a gente tem de rotina”, diz Dinelli.

Para o CEO, o encontro precisava responder a uma pergunta prática: como as ferramentas entram no dia a dia da companhia. “Como a gente desmistifica algumas coisas, do que é hype, do que efetivamente traz valor para a companhia”, diz.

Preditiva, generativa ou agêntica: onde está o ganho

O trabalho percorreu três famílias de tecnologia. A IA preditiva usa dados históricos para antecipar resultados, como demanda e estoque. A generativa produz textos, imagens e respostas. A agêntica executa tarefas encadeadas com autonomia, a partir de um objetivo.

“Seja da IA clássica preditiva, IA generativa ou da IA agêntica”, diz Mussa, ao listar os caminhos que a diretoria analisou em busca de oportunidades.

Na tela da sala, um Canvas da IA Agêntica organizava a discussão. Os executivos trabalharam em grupos, com notebooks e anotações em papel, enquanto o professor circulava entre as mesas.

Primeiro o processo, depois a ferramenta

Para Michelle Dapper, diretora de RH e ESG da Leroy Merlin, o valor do dia esteve na profundidade da conversa, longe do hype e da ansiedade que o tema tem gerado no mercado.

“Eu espero que esse curso nos ajude a fazer reflexões sobre como a gente muda o nosso processo de trabalho para depois implementar IA”, diz Michelle.

A ordem importa. Segundo a executiva, só repensando a forma de trabalhar a empresa vai ter impacto, e o caminho passa por escolher bem onde aplicar a tecnologia. “Então é selecionando os bons cases que vão fazer realmente a virada do negócio”, diz.

A leitura conversa com o próprio estudo do BCG. Pela regra que a consultoria chama de 10-20-70, 70% do esforço estratégico com IA deve ir para pessoas e processos, 20% para a tecnologia e só 10% para os algoritmos.

Com a diretoria inteira na mesma sala, a pergunta deixou de ser qual ferramenta usar e passou a ser qual processo mudar primeiro.

LEIA MAIS: Conheça os programas de desenvolvimento da Saint Paul In Company

O que foi o dia de formação em IA da Leroy Merlin na EXAME | Saint Paul?

Foi um programa In Company que reuniu o CEO Ricardo Dinelli e todo o comitê executivo da Leroy Merlin Brasil em 4 de novembro de 2026, em São Paulo, para trabalhar a aplicação da inteligência artificial no negócio.

Quem conduziu o curso?

Adriano Mussa, reitor da Saint Paul e professor de IA.

Qual era o objetivo do treinamento?

Sair com oportunidades de uso da IA na realidade da Leroy Merlin. Segundo Dinelli, a ideia era ir além do letramento em IA que a empresa já faz, aplicar as ferramentas no dia a dia e separar o que é hype do que traz valor para a companhia.

Quais tipos de IA o curso abordou?

A IA clássica preditiva, a IA generativa e a IA agêntica.

Como funcionou a dinâmica em sala?

Os executivos trabalharam em grupos, com o Canvas da IA Agêntica projetado na tela para organizar a discussão, enquanto o professor circulava entre as mesas.

O que a Leroy Merlin espera levar do curso?

Para Michelle Dapper, diretora de RH e ESG da empresa, a expectativa é refletir sobre como mudar os processos de trabalho antes de implementar IA e selecionar os casos de uso capazes de fazer a virada do negócio.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingInCompanyRecursos humanos (RH)Leroy Merlin

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