Da Coca-Cola ao sabão em pó: Grupo José Alves amplia fábrica em Goiás rumo aos R$ 10 bi

O Grupo José Alves inaugura nesta segunda-feira, 6 de julho, a ampliação de uma fábrica de produtos de limpeza em Trindade, município nos arredores de Goiânia, resultado de um investimento de R$ 150 milhões.

A unidade, que começou a operar no segundo semestre de 2023, produz detergente em pó e sabão em barra. Agora, tem capacidade para mais de 1 milhão de unidades por dia e está entre as três maiores do Brasil na categoria.

"Investimos nesse setor porque queremos ter controle total do processo, desde a matéria-prima até a entrega final. A verticalização nos dá consistência e nos permite atender melhor o varejo e o consumidor", explica José Alves Filho, presidente do grupo desde 1993.

A fábrica ocupa 109 mil metros quadrados, sendo 60 mil metros dedicados à produção. A N&L Indústria, braço de higiene e limpeza do grupo, integra todas as etapas do processo industrial: recebimento e manipulação de insumos, produção, embalagem, armazenamento e distribuição.

"Quando você domina cada passo, consegue padronizar a qualidade e reduzir riscos de ruptura no varejo", diz Alves Filho. A operação inclui controle sobre logística própria, armazenamento, frota de transporte e coordenação de entregas, garantindo que o produto chegue às lojas em condições uniformes.

Essa estratégia de verticalização é aplicada em outros negócios do grupo. Na Refrescos Bandeirantes, que engarrafa Coca-Cola para Goiás, Tocantins e parte do Centro-Oeste, o grupo controla desde a fabricação das bebidas, envase, armazenamento, transporte e entrega a 34 mil pontos de venda.

"Quando você produz, armazena, distribui e acompanha cada etapa, evita problemas e consegue tomar decisões rápidas. É isso que aplicamos agora à N&L", afirma Alves Filho.

A nova unidade de limpeza também é projetada para ampliar o portfólio e testar novos produtos de forma interna. A planta permite desenvolvimento de formulações, ajustes de processos e lançamento de linhas adicionais sem depender de fornecedores terceirizados.

"Podemos experimentar e ajustar produtos aqui mesmo. Isso nos dá agilidade e consistência, algo que seria mais lento se tivéssemos que terceirizar etapas da produção", explica.

José Alves Filho: "Quando você produz, armazena, distribui e acompanha cada etapa, evita problemas e consegue tomar decisões rápidas"

Quem é o Grupo José Alves

O Grupo José Alves é um daqueles impérios discretos que comandam marcas populares em vários segmentos.

A história começou nos anos 1960, no interior de Goiás, com comércio atacadista de secos e molhados. A virada veio nos anos 1980, quando a família assumiu a franquia da Coca-Cola em Goiás e Tocantins, criando a Refrescos Bandeirantes — hoje o principal negócio do grupo.

“Temos 3 mil funcionários só na operação de bebidas. Atendemos 34 mil pontos de venda. Refrigerante, água mineral, chá — somos líderes em praticamente todas as categorias no nosso território”, afirma João. “E a verticalização está em tudo. Produzimos, distribuímos, investimos em geladeira, vasilhame, logística. A gente quer ter o controle do que entrega.”

O grupo também atua em educação, com instituições de ensino em Goiás, São Paulo e até no exterior; imobiliário, rastreamento de frotas, higiene, embalagens e suplementos e proteínas.

Domínio de todo o ciclo

O grupo atua em diversos segmentos, sempre com a mesma lógica: manter controle sobre a cadeia.

Em embalagens, a Rembal produz garrafas PET para a própria Refrescos Bandeirantes e para o mercado externo; na Vitamedic, os suplementos da TrustFuel são produzidos internamente, incluindo cápsulas, pós solúveis e géis comestíveis.

"Se a gente puder ter domínio de todo o ciclo, do insumo ao ponto de venda, a execução fica nas nossas mãos", diz Alves Filho.

O lançamento da nova fábrica de limpeza também marca a entrada do grupo em todas as faixas de consumo.

O foco inicial será em São Paulo e Minas Gerais, com campanhas de mídia nacional e distribuição direta a grandes varejistas, como Atacadão e Açaí, além de clientes de médio porte.

"Estamos posicionando os produtos em diferentes níveis de consumo, para atender a quem busca qualidade premium, mas também às necessidades de clientes que querem produtos acessíveis", afirma Alves Filho.

A verticalização completa permite ainda uma gestão integrada da qualidade, logística e relacionamento com o varejo.

O grupo aplica experiências adquiridas no setor de bebidas para a operação de limpeza, incluindo monitoramento da distribuição, treinamento de equipes e análise do comportamento do consumidor.

"Nosso aprendizado em bebidas, onde controlamos envase, transporte e entrega, ajuda a garantir que os detergentes cheguem na hora certa, com qualidade uniforme", explica.

O Grupo José Alves emprega atualmente cerca de 7 mil pessoas em seus diferentes negócios, que vão de bebidas a produtos de limpeza, educação e rastreamento de frotas.

O lançamento da fábrica integra uma estratégia mais ampla de crescimento do Grupo José Alves. O faturamento consolidado deve chegar a R$ 4,4 bilhões em 2026.

Meta de R$ 10 bi

No longo prazo, o grupo mira R$ 10 bilhões até 2034, com expansão gradual para estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

"Nosso plano é crescer onde o consumo permite e levar nossas operações para novos mercados, sempre mantendo controle total da cadeia", diz Alves Filho.

Além da expansão nacional, o grupo projeta entrar nos Estados Unidos com uma escola de idiomas voltada a públicos latinos, demonstrando que a estratégia de crescimento não se limita apenas ao setor industrial.

"Queremos diversificar, mas de forma consciente. Cada passo é pensado para agregar valor e manter a nossa presença forte junto ao consumidor", afirma.

O evento de inauguração contará com executivos de grandes redes de varejo, reforçando a importância da relação direta do grupo com o comércio.

Alves Filho ressalta que o contato direto com clientes é essencial: "Conhecer o supermercado, entender o consumidor, acompanhar a prateleira de perto, isso faz toda a diferença na hora de tomar decisões sobre produção e distribuição".

Atualmente, o Grupo José Alves emprega cerca de 7 mil pessoas em seus diferentes negócios, que vão de bebidas a produtos de limpeza, de educação a rastreamento de frotas.

A integração das operações permite que conhecimentos adquiridos em um segmento — como logística e distribuição na Refrescos Bandeirantes — sejam aplicados na N&L Indústria, fortalecendo a operação de limpeza e aumentando a eficiência.

"Cada negócio complementa o outro. A experiência que temos em bebidas e logística nos ajuda a operar com excelência na nova fábrica de detergentes", diz.