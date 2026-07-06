Da Coca-Cola ao sabão em pó: Grupo José Alves amplia fábrica em Goiás rumo aos R$ 10 bi

Nova fábrica do Grupo José Alves, em Trindade (GO): produção acima de 1 milhão de unidades por dia
Editor de Negócios e Carreira
Publicado em 6 de julho de 2026 às 17h34.
O Grupo José Alves inaugura nesta segunda-feira, 6 de julho, a ampliação de uma fábrica de produtos de limpeza em Trindade, município nos arredores de Goiânia, resultado de um investimento de R$ 150 milhões.
A unidade, que começou a operar no segundo semestre de 2023, produz detergente em pó e sabão em barra. Agora, tem capacidade para mais de 1 milhão de unidades por dia e está entre as três maiores do Brasil na categoria.
"Investimos nesse setor porque queremos ter controle total do processo, desde a matéria-prima até a entrega final. A verticalização nos dá consistência e nos permite atender melhor o varejo e o consumidor", explica José Alves Filho, presidente do grupo desde 1993.
A fábrica ocupa 109 mil metros quadrados, sendo 60 mil metros dedicados à produção. A N&L Indústria, braço de higiene e limpeza do grupo, integra todas as etapas do processo industrial: recebimento e manipulação de insumos, produção, embalagem, armazenamento e distribuição.
"Quando você domina cada passo, consegue padronizar a qualidade e reduzir riscos de ruptura no varejo", diz Alves Filho. A operação inclui controle sobre logística própria, armazenamento, frota de transporte e coordenação de entregas, garantindo que o produto chegue às lojas em condições uniformes.
Essa estratégia de verticalização é aplicada em outros negócios do grupo. Na Refrescos Bandeirantes, que engarrafa Coca-Cola para Goiás, Tocantins e parte do Centro-Oeste, o grupo controla desde a fabricação das bebidas, envase, armazenamento, transporte e entrega a 34 mil pontos de venda.
"Quando você produz, armazena, distribui e acompanha cada etapa, evita problemas e consegue tomar decisões rápidas. É isso que aplicamos agora à N&L", afirma Alves Filho.
A nova unidade de limpeza também é projetada para ampliar o portfólio e testar novos produtos de forma interna. A planta permite desenvolvimento de formulações, ajustes de processos e lançamento de linhas adicionais sem depender de fornecedores terceirizados.
"Podemos experimentar e ajustar produtos aqui mesmo. Isso nos dá agilidade e consistência, algo que seria mais lento se tivéssemos que terceirizar etapas da produção", explica.
O Grupo José Alves é um daqueles impérios discretos que comandam marcas populares em vários segmentos.
A história começou nos anos 1960, no interior de Goiás, com comércio atacadista de secos e molhados. A virada veio nos anos 1980, quando a família assumiu a franquia da Coca-Cola em Goiás e Tocantins, criando a Refrescos Bandeirantes — hoje o principal negócio do grupo.
“Temos 3 mil funcionários só na operação de bebidas. Atendemos 34 mil pontos de venda. Refrigerante, água mineral, chá — somos líderes em praticamente todas as categorias no nosso território”, afirma João. “E a verticalização está em tudo. Produzimos, distribuímos, investimos em geladeira, vasilhame, logística. A gente quer ter o controle do que entrega.”
O grupo também atua em educação, com instituições de ensino em Goiás, São Paulo e até no exterior; imobiliário, rastreamento de frotas, higiene, embalagens e suplementos e proteínas.
O grupo atua em diversos segmentos, sempre com a mesma lógica: manter controle sobre a cadeia.
Em embalagens, a Rembal produz garrafas PET para a própria Refrescos Bandeirantes e para o mercado externo; na Vitamedic, os suplementos da TrustFuel são produzidos internamente, incluindo cápsulas, pós solúveis e géis comestíveis.
"Se a gente puder ter domínio de todo o ciclo, do insumo ao ponto de venda, a execução fica nas nossas mãos", diz Alves Filho.
O lançamento da nova fábrica de limpeza também marca a entrada do grupo em todas as faixas de consumo.
O foco inicial será em São Paulo e Minas Gerais, com campanhas de mídia nacional e distribuição direta a grandes varejistas, como Atacadão e Açaí, além de clientes de médio porte.
"Estamos posicionando os produtos em diferentes níveis de consumo, para atender a quem busca qualidade premium, mas também às necessidades de clientes que querem produtos acessíveis", afirma Alves Filho.
A verticalização completa permite ainda uma gestão integrada da qualidade, logística e relacionamento com o varejo.
O grupo aplica experiências adquiridas no setor de bebidas para a operação de limpeza, incluindo monitoramento da distribuição, treinamento de equipes e análise do comportamento do consumidor.
"Nosso aprendizado em bebidas, onde controlamos envase, transporte e entrega, ajuda a garantir que os detergentes cheguem na hora certa, com qualidade uniforme", explica.
O Grupo José Alves emprega atualmente cerca de 7 mil pessoas em seus diferentes negócios, que vão de bebidas a produtos de limpeza, educação e rastreamento de frotas.
O lançamento da fábrica integra uma estratégia mais ampla de crescimento do Grupo José Alves. O faturamento consolidado deve chegar a R$ 4,4 bilhões em 2026.
No longo prazo, o grupo mira R$ 10 bilhões até 2034, com expansão gradual para estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
"Nosso plano é crescer onde o consumo permite e levar nossas operações para novos mercados, sempre mantendo controle total da cadeia", diz Alves Filho.
Além da expansão nacional, o grupo projeta entrar nos Estados Unidos com uma escola de idiomas voltada a públicos latinos, demonstrando que a estratégia de crescimento não se limita apenas ao setor industrial.
"Queremos diversificar, mas de forma consciente. Cada passo é pensado para agregar valor e manter a nossa presença forte junto ao consumidor", afirma.
O evento de inauguração contará com executivos de grandes redes de varejo, reforçando a importância da relação direta do grupo com o comércio.
Alves Filho ressalta que o contato direto com clientes é essencial: "Conhecer o supermercado, entender o consumidor, acompanhar a prateleira de perto, isso faz toda a diferença na hora de tomar decisões sobre produção e distribuição".
Atualmente, o Grupo José Alves emprega cerca de 7 mil pessoas em seus diferentes negócios, que vão de bebidas a produtos de limpeza, de educação a rastreamento de frotas.
A integração das operações permite que conhecimentos adquiridos em um segmento — como logística e distribuição na Refrescos Bandeirantes — sejam aplicados na N&L Indústria, fortalecendo a operação de limpeza e aumentando a eficiência.
"Cada negócio complementa o outro. A experiência que temos em bebidas e logística nos ajuda a operar com excelência na nova fábrica de detergentes", diz.