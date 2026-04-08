Vai viajar em abril de 2026? O quarto mês do ano é um ótimo momento para organizar viagens mais longas em feriados prolongados. O próximo será no dia 21, Dia de Tiradentes, e terá sábado, domingo, segunda e terça-feira como opção para descansar — e conhecer lugares novos.

Da imersão silenciosa no deserto chileno ao refúgio privativo no litoral catarinense, selecionamos cinco destinos onde o luxo se manifesta na privacidade e na curadoria de cada detalhe. Confira:

Atacama (Chile)

Para quem quer aproveitar um dos feriados com uma experiência mais imersiva, o Deserto do Atacama oferece paisagens que mudam a cada dia — de lagoas altiplânicas a gêiseres e vales rochosos. No Awasi Atacama, a proposta é de exploração personalizada: cada villa conta com guia e veículo privativos, o que permite que o roteiro seja desenhado conforme o ritmo do hóspede.

Como chegar: voo de São Paulo até Santiago, seguido de conexão para Calama. No total, a viagem costuma levar entre 7h e 9h, dependendo da conexão — e, a partir de Calama, são cerca de 1h30 de carro até San Pedro de Atacama, com traslado organizado pelo hotel, que busca o hóspede diretamente no desembarque do aeroporto.

Punta del Este (Uruguai)

Para quem busca uma combinação de praia, boa gastronomia e um clima sofisticado, Punta del Este é uma escolha certeira. O destino reúne praias de perfis diferentes, beach clubs e restaurantes, além de passeios pelos arredores. Fora da alta temporada, mantém um ritmo mais tranquilo, ideal para aproveitar com calma. A dica de hospedagem é o L'Auberge, localizado a 300 metros da Praia Brava.

Como chegar: voo até Montevidéu, seguido de aproximadamente 1h30 a 2h de carro até o destino final.

Ilhabela (São Paulo, Brasil)

Para um feriado leve e descomplicado, Ilhabela combina praias de águas claras, cachoeiras e trilhas em meio à Mata Atlântica. O destino é ideal tanto para relaxar quanto para explorar — com opções que vão de passeios de barco até mergulho e trekking. Um dos melhores lugares para ficar hospedado é o DPNY Beach Hotel & SPA Ilhabela. O espaço foi eleito em 2025 entre os 11 Melhores Hotéis de todo o Brasil e selecionado entre os 1% dos Melhores Hotéis do Mundo pelo The Guardian.

Como chegar: cerca de 3h30 a 4h de carro até São Sebastião, com travessia de balsa até a ilha.

Paraty (Rio de Janeiro, Brasil)

Entre o mar e a serra, Paraty reúne história, cultura e natureza em um só destino. O centro histórico preservado, as praias e ilhas acessíveis por barco e as trilhas na Mata Atlântica garantem um roteiro variado para poucos dias. A dica de hospedagem é o Sandi Hotel, o primeiro hotel-butique internacional de luxo na da cidade histórica. Com 30 suítes em um casarão do século 18, o espaço tem 12 estabelecimentos no total que unem arte, gastronomia e bem-estar.

Como chegar: cerca de 4h a 5h de carro pela Rio-Santos, em um trajeto cercado por belas paisagens.

Campos do Jordão (São Paulo, Brasil)

Hotel Toriba: atrações para não hóspedes (Hotel Toriba/Divulgação)

Na serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é uma escolha clássica para quem busca temperaturas mais amenas e clima acolhedor. Em abril, o destino ganha um charme extra, com dias ideais para aproveitar restaurantes, passeios ao ar livre e hospedagens com lareira, perfeito para casais ou para quem quer desacelerar em meio às montanhas.

O Toriba Hotel é um oásis de luxo nesses espaço que completa a experiência. Rodeado por impressionantes 2 milhões de metros quadrados de mata nativa e oferecendo 18 quilômetros de trilhas, parte das quais se estendem por uma propriedade adjacente, pertencente aos mesmos proprietários, o hotel chama atenção por não se contentar apenas com a tradição.

Como chegar: aproximadamente 2h30 a 3h de carro saindo da capital.