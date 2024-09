Troller: o que aconteceu com a marca brasileira de carros off-road?

A notícia de que a Ford transferiu a fábrica de Horizonte, onde era produzida a Troller, ao governo do Ceará trouxe nostalgia aos entusiastas da marca. A Troller foi uma fabricante brasileira de veículos off-road, fundada em 1997. A marca ganhou notoriedade por produzir o Troller T4, um utilitário esportivo robusto projetado para enfrentar terrenos difíceis. O modelo ficou conhecido por sua resistência e capacidade em trilhas, atraindo um público entusiasta por aventuras off-road.

A empresa foi criada por um grupo de engenheiros e empresários que buscavam oferecer uma alternativa aos jipes tradicionais. Em 2007, a Troller foi adquirida pela Ford, que viu potencial na marca para expandir sua presença no mercado brasileiro. Sob a nova gestão, a Troller passou por melhorias em sua produção e desenvolvimento, e seu modelo T4 se tornou bastante popular.

Em seu momento de maior venda, a marca chegou a registrar, em apenas um mês, um total de 226 carros emplacados. Com o passar do tempo, a montadora do oval azul decidiu descontinuar a Troller como parte de um movimento global, que incluiu o encerramento de suas fábricas no Brasil e a mudança de foco para a importação de veículos. A Ford até tentou vender a marca, mas sem sucesso. A planta de Horizonte, onde os veículos da Troller eram montados, fechou suas portas em setembro de 2021.

Polo de carros elétricos

Com o fim da produção da Troller, a Ford transferiu a fábrica de Horizonte ao governo do Ceará em um acordo que visa transformar o local em um novo polo industrial automotivo. A planta, que possui 11,89 hectares, será o ponto de partida para a criação do Polo Industrial Automobilístico, que promete gerar crescimento econômico e impulsionar a produção de veículos eletrificados e híbridos no estado.

O governo do Ceará anunciou um investimento inicial de R$ 400 milhões no novo polo, que começará a operar com uma capacidade produtiva de 40 mil veículos na primeira fase. A expectativa é de que os primeiros modelos saiam da linha de montagem já no primeiro semestre de 2025, marcando uma nova fase para a indústria automotiva no estado.

Além da revitalização do setor, o novo polo industrial será focado em um modelo multimarcas, com a produção de veículos sob encomenda para diferentes fabricantes. Embora os nomes das marcas envolvidas ainda não tenham sido revelados, a parceria com a Comexport, uma gigante do comércio exterior, garante a viabilidade do projeto. A empresa já atua como intermediária de grandes marcas como Mercedes-Benz, Honda e Volkswagen no Brasil.