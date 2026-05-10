Pelo mundo: três lugares para fazer sauna

...na Itália

Inspirado pela paixão das práticas esportivas em Tirol do Sul, o Falkensteiner Hotel Kronplatz se posiciona como um destino para quem busca explorar a montanha com conforto. O hotel oferece serviço de concierge para organizar atividades ao ar livre e conta com o Acquapura Summit SPA, que reúne tratamentos exclusivos, sauna e piscina no rooftop com vista para a região.

...na Alemanha

Localizado no Vale de Elmau, nos Alpes Bávaros, o Schloss Elmau combina hospedagem, bem-estar e programação cultural. O hammam é um dos principais atrativos. O espaço é considerado um dos maiores do tipo fora de Istambul e combina design oriental com pedra jurássica bávara de 200 milhões de anos. A estrutura inclui salas com cúpulas, pedras aquecidas e tanques.

O Barrel Sauna no Schloss Elmau (Jule Renner/Divulgação)

...na Áustria

Em meio à paisagem natural do interior da Áustria, o Alpin Resort Sacher Seefeld aposta no bem-estar como eixo central da experiência. O spa reúne piscinas com vista para as montanhas, estrutura de tratamentos e uma programação variada de atividades. Entre os destaques está o Spa Chalet, com sauna panorâmica de 42 m² (85 °C a 100 °C) e banho de vapor (40 °C a 43 °C) com espaço exclusivo de duchas.

Sacher Seefeld: piscinas com vista para as montanhas (Daniel Zangerl/Divulgação)

Os hotéis fazem parte do Leaders Club, programa de fidelidade gratuito da The Leading Hotels of the World — organização de hospitalidade que reúne mais de 400 hotéis, resorts e spas em mais de 80 países.

Os membros do programa desfrutam de benefícios que tornam as estadas ainda mais especiais, como upgrades antes da chegada, café da manhã gratuito, acúmulo de pontos para futuras reservas e flexibilidade no check-in e no check-out.

Para quem busca viagens que vão além do convencional, o programa é uma oportunidade de explorar o mundo com exclusividade e conforto.