Três lugares para comprar charcutaria pelo mundo

A charcutaria se consolidou como uma das expressões mais refinadas da gastronomia moderna. O que antes era restrito a pequenas mercearias de bairro, hoje ocupa o centro das atenções em endereços "cult" de capitais globais — onde o respeito ao tempo e ao bem-estar animal dita o ihuuuritmo da produção.

De Paris a Roma, passando agora com força total por São Paulo, o novo luxo à mesa é fatiado com precisão e carrega a assinatura de mestres que tratam cada terrine ou salume como uma peça única de design gastronômico. Nesta seleção, percorremos três destinos essenciais para quem busca o ápice da charcutaria artesanal. Confira:

São Paulo (Brasil)

Referência mundial em charcutaria, a Maison Vérot chega a São Paulo. Ícone da gastronomia francesa, a marca inaugura sua operação no Brasil apostando no terroir local. Terrines, rillettes, pâtés e saucisses já estão disponíveis no e-commerce da maison e, em breve, também poderão ser encontrados em restaurantes e lojas de alimentos finos.

Roma (Itália)

A Salumeria Roscioli é uma das instituições gastronômicas mais respeitadas de Roma. A família Roscioli atua no setor alimentar há várias gerações e transformou, em 2002, a antiga mercearia da família em uma bottega gourmet com restaurante e adega. O balcão impressiona pela variedade: são mais de 150 tipos de salumi.

Marselha (França)

Aberta em 2016 pela jornalista gastronômica Julia Sammut, a Épicerie L’Idéal se tornou um dos endereços mais cultuados para produtos artesanais do Mediterrâneo. Instalada no bairro de Noailles, a loja combina mercearia fina, balcão de charcutaria e pequeno restaurante, reunindo presuntos, salumi italianos, conservas, azeites e condimentos selecionados diretamente de produtores artesanais.