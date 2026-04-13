Cartão temático, conteúdo e cashback: a ofensiva da Nomad na Copa do Mundo

A Nomad estruturou um pacote de iniciativas de marketing para a Copa do Mundo de 2026, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, com o objetivo de ampliar a base de clientes e aumentar o volume transacionado no cartão durante o evento. A estratégia combina branding e performance e cobre três fases: pré-Copa, período do torneio e ações de longo prazo de consideração de marca.

O ponto de partida foi estratégico. Os três países-sede concentram, juntos, 20% do TPV (total de gastos no cartão) da fintech em viagens internacionais. A estimativa é que 70 mil brasileiros estejam presencialmente nos países-sede durante o torneio.

“As duas últimas edições da Copa registraram volume semelhante. Trata-se do evento que mais concentra, ao mesmo tempo, um contingente relevante de pessoas fora do país. Para o nosso negócio, especialmente a conta global, esse movimento é altamente relevante”, diz Thaís Nicolau, diretora de marketing da Nomad.

Cartão temático e campanha nacional

O centro da estratégia é o lançamento de um cartão de débito internacional temático, em edição ilimitada disponível até julho de 2026. O produto foi desenvolvido internamente e tem acabamento metalizado com textura diferenciada e símbolo do troféu.

A campanha foi batizada de "O cartão amarelo que o mundo todo aceita", em referência à aceitação global da bandeira Visa e ao elemento visual do futebol.

A campanha estreia em mídia digital nacional e out-of-home em seis praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas e Florianópolis, com presença em ruas, parques e aeroportos.

Em São Paulo, uma peça em formato de cubo digital foi instalada na entrada do Parque Villa-Lobos. O cartão ficará disponível para emissão diretamente pelo aplicativo. "A ideia é que o cartão esteja tão bacana que seja também um motivo a mais para as pessoas abrirem conta com a gente", diz Nicolau.

A Nomad trabalha com a expectativa de que 50% do volume de cartões emitidos no período correspondam à edição temática. A meta global é chegar a 5 milhões de contas abertas até o fim de 2026. A base atual está em 3,8 milhões.

A fintech disputa o mercado de serviços financeiros internacionais com bancos digitais e plataformas globais de pagamento e investimento, como Wise, C6 Bank, Inter e Avenue. Nesta campanha, no entanto, o foco recai sobre o uso do cartão em viagens.

“A ambição é ampliar a presença da Nomad entre os brasileiros que estarão no exterior durante o torneio. Quanto maior a adesão ao uso do cartão nesse período, maior o impacto para o negócio”, diz a executiva.

Casa Nomad

Além do cartão temático, a Nomad estruturou, em parceria com a Visa, um pacote de iniciativas que inclui direitos de uso da propriedade da Copa do Mundo. Em fevereiro, a fintech realizou um sorteio para levar clientes a um pacote de hospitality nos jogos da seleção brasileira. Os vencedores devem ser anunciados nas próximas semanas.

A parceria também viabiliza a Casa Nomad, espaço exclusivo para clientes que será montado em São Paulo durante o torneio. O local terá a transmissão de oito partidas, sendo as quatro primeiras da seleção brasileira e os quatro jogos das quartas de final.

A estrutura terá capacidade para cerca de 200 pessoas por jogo, experiências imersivas, cardápio assinado por uma chef e uma loja dedicada da Adidas. O endereço ainda está em definição entre duas opções na cidade.

“A ideia é gerar engajamento tanto para quem estiver nas cidades-sede quanto para quem ficar no Brasil”, diz Nicolau.

Hub de conteúdo

Outra frente da estratégia é o programa Nomads Entre Américas, produzido em parceria com a Globo e apresentado pela criadora de conteúdo Mariana Weickert. O programa estreou em 19 de março, com seis episódios semanais. Weickert visita seis cidades-sede com curadoria de restaurantes, bares, lojas e bairros.

A Nomad é inserida no conteúdo de forma integrada à narrativa. A apresentadora utiliza o aplicativo e realiza pagamentos com cartão físico, carteira digital e relógio ao longo das cenas, sem inserções explícitas de merchandising. “É uma forma de apresentar a marca sem interromper a experiência, de maneira integrada à programação”, avalia Nicolau.

Complementa o pacote um hub de viagens no site da Nomad, integrado ao aplicativo, com informações sobre jogos, cidades-sede e funcionalidades do produto, como divisão de despesas em grupo, checklist de viagem, seguro internacional e chip de dados.

Cashback e ativação presencial

Durante o torneio, a estratégia passa a priorizar o estímulo de uso. A Nomad vai concentrar ofertas de cashback em categorias como gastronomia, transporte e entretenimento, voltadas a clientes que estiverem nas cidades-sede entre junho e julho.

O plano articula construção de marca com conversão. Influenciadores parceiros operam com códigos de convite para incentivar a adesão ao cartão, enquanto a mídia de performance atua de forma integrada. A meta é elevar em pelo menos 10% o TPV nos três países-sede.

A campanha da Copa marca o principal movimento institucional da empresa desde a ação protagonizada por Will Smith. “Esse é o primeiro grande momento de marca com esse objetivo de gerar consideração”, diz a executiva. Embora não informe valores, ela afirma que o orçamento de marketing em 2026 supera o de 2025.

A empresa prepara outra iniciativa de grande porte nos próximos meses, com escala semelhante à atual. “As ações ligadas à Copa funcionam como ponto de partida para um calendário mais intenso ao longo do ano”, diz. “Vamos ter tanto campanha de marca quanto ações de conversão. A ideia é movimentar o negócio como um todo.”

Mesmo fora de seu território tradicional, a companhia usa o evento para capturar a demanda por viagens internacionais. “São muitos brasileiros fora do país e concentrados ao mesmo tempo. Quanto mais desses 70 mil estiverem usando a Nomad, melhor”, finaliza Nicolau.