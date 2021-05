Tiago Leifert será o garoto-propaganda da Pfizer no Brasil

Depois de mais de 100 dias à frente do Big Brother Brasil 21, Tiago Leifert já trabalha em um novo projeto - fora da Globo, inclusive. A partir desta quarta-feira (19), o apresentador assume também o posto de garoto-propaganda da vacina contra o coronavírus da Pfizer, que recentemente começou a ser aplicada no Brasil.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a campanha à qual Leifert emprestará a sua imagem buscará estimular o uso de máscaras, o distanciamento social e deve ressaltar a importância de se imunizar com as duas doses da vacina. Com o mote "vacina: tomar para retomar", as comunicações reforçaram que a vacina é a única maneira de retomar a vida como era antes.

Em entrevista recente ao Conversa com Bial, Leifert afirmou que dois dos momentos mais desafiadores para ele à frente do BBB foram relacionados à pandemia, quando ele precisou "dar um break no jogo" para explicar situações externas para os participantes: primeiro em 2020, para contar sobre a chegada da pandemia ao Brasil e depois, neste ano, para contar que a vacinação no Brasil havia começado.

A Pfizer informou ainda que todo o cachê pago a Leifert pelo trabalho foi doado pelo apresentador ao Hospital Albert Einsten.