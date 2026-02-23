H&M abre nova loja masculina em São Paulo, quinta da rede no Brasil

Ela veio mesmo para ficar. A sueca H&M segue no plano de expansão para o Brasil e agora também quer conquistar o guarda-roupa masculino. No próximo dia 18 de março, a marca inaugura uma unidade de 500 m² dedicada exclusivamente ao menswear no MorumbiShopping, em São Paulo.

O novo espaço operará de forma complementar à loja feminina já existente no shopping, mas o diferencial está no mix de produtos: além das linhas sazonais masculinas, a loja trará a H&M Atelier, coleção premium da marca que aposta em tecidos nobres e cortes de alfaiataria — um aceno direto ao público que busca o "luxo acessível" em um dos centros de compras mais competitivos do país.

Com a aquisição, o espaço total da marca no local sobe para mais de 1.200 m². "Mantemos nossa confiança no potencial do mercado brasileiro, e este passo integra uma estratégia consistente de crescimento no país”, comenta Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil.

Promoções durante a abertura

Para celebrar a chegada da nova operação, a H&M Brasil promoverá ações especiais, vale-compras e outras surpresas para os clientes no dia da abertura.

Promotores estarão no local para apoiar o cadastro no Clube H&M, programa de fidelidade que oferece benefícios exclusivos, como descontos, cashback, frete grátis, acesso antecipado a novas coleções e participação em eventos da marca.

Além das lojas físicas, o e-commerce da H&M Brasil está em atividade desde a chegada da marca no Brasil, em agosto de 2025, com entrega disponível para todo o país, assim como aplicativo e Clube H&M.

Expansão agressiva no Brasil

Após encerrar 2025 com quatro lojas operacionais, a marca anunciou sete novas unidades para 2026. O plano de expansão rompe as fronteiras de São Paulo e confirma a chegada da H&M ao Rio de Janeiro (RioSul e NorteShopping) e ao Rio Grande do Sul (Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas), além de Sorocaba e Campinas, no interior paulista.

"Demoramos muito para chegar, mas estudamos o mercado a fundo para fazer da forma certa", afirmou Joaquim Pereira, Country Manager da H&M Brasil, em entrevista à EXAME na abertura da primeira loja em São Paulo.

O executivo, que já liderou operações da marca em países como México e Estados Unidos, destaca que o Brasil tem potencial para se tornar um dos mercados mais importantes para a companhia globalmente.

A sustentabilidade, pilar central da marca na Europa, também desembarca com força no Brasil. A companhia utiliza inteligência artificial para prever a demanda e evitar a superprodução, além de investir globalmente em tecnologias para reduzir o uso de água e plástico.

