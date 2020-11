Tesla vende tequila por US$250 e produto esgota no site

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, finalmente cumpriu uma promessa de dois anos feita no Twitter de vender uma “Tequila Tesla”, e a garrafa de 250 dólares rapidamente esgotou na loja online onde foi vendida.

Musk escreveu no Twitter sobre a ideia da “Teslaquila” no dia 1º de abril de 2018 e muitas das pessoas que acompanham a conta dele na rede social acharam que se tratava de uma piada com o Dia da Mentira.

Segundo o site, a Tesla Tequila será disponibilizada apenas em alguns Estados norte-americanos, incluindo Nova York, Califórnia e Washington.