Tenista João Fonseca é campeão do Challenger de Camberra, na Austrália

João Fonseca, uma das grandes promessas do tênis brasileiro, conquistou na madrugada (horário de Brasília) deste sábado, 4, o título do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Em uma final marcada por trocas intensas e precisão nos momentos decisivos, Fonseca superou seu adversário, o americano Ethan Quinn e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

A vitória no torneio marca um momento crucial na trajetória do jovem tenista de 18 anos, que vem ganhando destaque no cenário internacional. Com o título, Fonseca adiciona 125 pontos ao ranking da ATP, e deve subir para 113ª posição. Atualmente ele está na posição 145.

O Challenger 125 de Camberra reuniu atletas de alto nível do circuito ATP, oferecendo uma oportunidade valiosa para jogadores subirem no ranking e ganharem visibilidade. Ao longo do torneio, Fonseca mostrou consistência e maturidade, características que vêm consolidando seu nome entre os principais jovens talentos do esporte.

Com o resultado, João Fonseca fica em solo australiano para competir no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada 2025, onde terá a chance de continuar sua ascensão e se firmar como um dos principais nomes do tênis brasileiro na atualidade.