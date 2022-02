Tênis Nike/Louis Vuitton de Abloh supera estimativas em leilão

Os lances para 200 pares de tênis Nike/Louis Vuitton "Air Force 1" criados por Virgil Abloh estão muito além das estimativas iniciais da Sotheby's de um leilão que ainda tem uma semana de duração.

A venda, que o designer criativo da Louis Vuitton ajudou a planejar antes de sua morte por câncer aos 41 anos em novembro, beneficiará o Fundo Virgil Abloh "Pós-Moderno" de Bolsas de Estudo para negros, afro-americanos e estudantes de ascendência africana na indústria da moda.

"Atualmente, estamos com cerca de 6,1 milhões de dólares no preço do martelo", disse o chefe de streetwear e colecionáveis ​​modernos da Sotheby's, Brahm Wachter, nesta terça-feira, quando os lances chegaram a 80.000 dólares.

A estimativa total original era de 1 milhão a 3 milhões de dólares para o leilão de 26 de janeiro a 8 de fevereiro.

O tênis de couro apresenta as marcas exclusivas de Abloh e os padrões emblemáticos da Louis Vuitton. Cada um vem com uma caixa laranja de edição limitada.

Os tênis foram a primeira colaboração oficial entre a Nike e a Louis Vuitton.