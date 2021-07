Tapetes para sala: a peça certa para cada estilo de ambiente

Existem muitas opções de tapetes para sala. Contudo, apenas um modelo certo que combinaria com o estilo da sua casa.

Na hora de adquirir um tapete novo para sua casa pense em questões como: suavidade e altura dos fios, matéria-prima (se é feita de materiais naturais ou sintéticos), acabamento (sobretudo quanto ao tingimento), resistência (ao uso, ao desprendimento dos fios, aos microrganismos, e à luz) e possibilidades de limpeza.

Mas é claro que não podemos nos esquecer da sua estética visual. Ou seja, a complexidade dos seus desenhos ou estampas, nas mais variadas possibilidades de cores, e o que pode combinar com cada estilo de decoração. No texto a seguir, vamos te passar algumas sugestões.

Salas em estilo tradicional clássico

Antes de tudo, precisamos colocar algumas questões para você. Os tapetes que irá encontrar à venda nas lojas podem ser classificados por diferentes critérios.

Eles podem ser feitos de fibras naturais ou fibras sintéticas; serem tingidos por rama, fio ou peça, em corantes naturais ou sintéticos; e serem fabricados em sistemas como Jacquard ou Tulfing, em agulha horizontal ou vertical.

Ter domínio destas informações o ajudaria a entender se as peças escolhidas vão atender os padrões de qualidade que você espera.

Contudo, na hora de adquirir um tapete novo para casa, as pessoas geralmente só ligam para a aparência das peças. Vamos, então, nos ater a esta questão.

Decorações em estilo clássico vão "pedir" qual acompanhamento de tapetes igualmente em estilo clássico ou tradicional.

Para ambientes mais sofisticados, uma excelente alternativa seria aqueles tapetes feitos artesanalmente em países como França, Egito e Turquia.

Esses tapetes costumam apresentar padronagem global, quando o campo interno é preenchido por uma variedade de motivos - que podem retratar caça, jardim ou animais. Além disso, medalhão ou desenhos geométricos repetidos e franja nas bordas.

Uma opção mais em conta são os tapetes fabricados em série. Dentre a sua vasta quantidade de opções, algumas combinam melhor com decorações em estilo clássico.

Para começar, essas peças, independente de terem pelos altos ou baixos, precisam ter cores neutras. E é melhor que o seu campo central seja livre ou com desenhos delicados; se tiver alguma borda ao redor, a mesma deve ser lisa, em tom contrastante e neutro também.

Salas em estilo vintage e retrô sofisticado

Vamos explicar melhor esse título. Decorações em estilo vintage e retrô remetem a composições de ambientes realizados em décadas anteriores.

O termo vintage se refere mais ao período entre os anos 20 e 40. Já o termo retrô se refere mais ao período entre os anos 50 e 70. A ideia é criar uma decoração completamente moderna, adaptada às necessidades atuais, mas com uma estética inspirada nestes modelos do passado.

Os tapetes, embora sejam utilizados como complemento nas decorações, também devem apresentar um design condizente com o estilo que quer dar para certo cenário.

A seguir, apresentamos três modelos diferentes de tapetes em decoração que poderiam ser classificados como vintage ou retrô. E o que podemos ver de diferente nestas imagens? Bem, que esses tapetes se diferem em cor, estampa e forma dos modelos tradicionais.

Os tapetes utilizados nessas três propostas se destacam mais nos ambientes; contudo, isso acontece de forma ainda sutil.

É porque eles seguem as mesmas cores de outros elementos presentes na decoração - sendo que o ambiente, na totalidade, já apresenta uma paleta reduzida. Seus desenhos são geométricos e nos fazem lembrar das obras de arquitetura, artes plásticas e design de moda das décadas ao qual representam.

Salas com decoração moderna despojada

-

Neste tópico do texto, você pode ficar surpreso com as opções dadas quanto aos tapetes para salas. Quase podemos unir o que aprendemos entre os itens 1 e 2.

Eca salas com visual moderno e despojado seguem menos regras esse vale de combinações e contrastes na mesma medida e de forma surpreendente. Para entender isso melhor, você deve observar atentamente os três exemplos apresentados a seguir.

Na primeira imagem vemos uma sala com sofá e um tapete tipo tradicional clássico ao lado de um sofá em estilo vintage obras remetendo ao estilo retrô, industrial e pop art.

Já os outros dois exemplos não remetem a nenhum período específico, mas utilizam tapetes em cores bem vivas e desenhos que combinam com o cenário ao redor. Em comum, os três projetos parecem utilizar os tapetes para enfatizar o tom de humor no ambiente.

Contudo, perceba como, mesmo que esses ambientes tenham muitos elementos coloridos e chamativos, são os tapetes o maior foco desta decorações. Eles atraem o olhar por suas cores e também pelos desenhos. Sem eles, certamente, tais cenários não seriam os mesmos.

Agora, identifique o estilo de sua sala e escolha os tapetes perfeitos para ela!

