Tanque explode e vinícola perde milhares de litros de vinho; veja vídeo

A vinícola de vinhos Bodegas Vitinos, em Villamalea, na Espanha, parece estar vivendo um pesadelo. Estima-se que dezenas de milhares de litros de vinho foram perdidos após um vazamento em um dos tanques de armazenamento da empresa na última quinta-feira, 24.

Um vídeo do episódio já viralizou nas redes sociais, e até o momento desta reportagem, conta com 10,2 milhões de visualizações.

SUCESOS | Reventón de un depósito de vino de unos 50.000 litros en Bodegas VITIVINOS, de Villamalea pic.twitter.com/lU5pIzZAjU — Radio Albacete (@RadioAlbacete) September 25, 2020

Na filmagem, é possível ver o momento em que o vazamento começou causando uma inundação de vinho numa espécie de pátio de carros e tratores, fazendo um rio de águas vermelhas.

No Twitter, os internautas não perderam tempo e lastimaram o ocorrido, pedindo um “minuto de silêncio por tantas noites sem felicidade”.

Independente do tipo do vinho — de Bobal à Tempranillo — ainda não se sabe quantas uvas foram desperdiçadas com este vazamento. Segundo o presidente da vinícola, Juan Miguel Cebrían, em entrevista a uma rádio espanhola, uma falha em uma válvula foi o motivo do derramamento da bebida, e ainda está em avaliação pelo perito do seguro sobre o volume perdido. Não foi informado qual a capacidade de armazenamento dos tanques.

A Bodegas Vitinos produz pelo menos 6 milhões de quilos de uvas por ano para a produção de seus vinhos. Há 50 anos no mercado, sua especialidade é produzir vinhos tintos, rosés e brancos.