No mar e nas pistas: TAG Heuer lança novas versões do Autavia e Aquaracer

Os celulares acabaram com a função primordial dos relógios, ou seja, exibir as horas, mas reafirmaram esses objetos como um portal imaginário para o mundo da fantasia. Um relógio no pulso pode significar, para quem o usa, a conquista nas pistas de corridas, da profundeza dos mares, dos combates aéreos, dos cumes mais altos.

Essa é a graça dos chamados tool watches, ou relógios funcionais. Um relógio diz mais sobre quem o usuário gostaria de ser do que sobre quem ele realmente é. Não se trata de um sonho literal infantil, e sim de todo o simbolismo de uma boa história contada por um instrumento aparentemente prosaico em tempos de smartwatches.

Esse é o apelo de dois lançamentos da suíça TAG Heuer, apresentados hoje de manhã por videoconferência como parte da LVMH Watch Week, do qual Casual Exame participou. Trata-se do salão de relojoaria do conglomerado de luxo, que concentra quatro marcas no segmento: a já citada TAG Heuer, Bvlgari, Zenith e Hublot.

O salão está acontecendo virtualmente, devido à onda de covid no mundo causado pela variante Ômicron. Quem apresentou as novidades foi o CEO Frédéric Arnault, filho de Bernard Arnault, principal acionista do LVMH – um sinal, para muitos analistas, da importância do segmento de relojoaria e da marca especificamente dentro do grupo.

Aquaracer 200, o relógio para esportes radicais

A primeira novidade apresentada foi o Aquaracer Professional 200, “uma marca que você precisa viver, ter experiência reais”, segundo Frédéric. Trata-se de uma nova versão do famoso Aquaracer 300. A diferença dos números indica que o novo relógio desce a até 200 metros de profundidade, e não a 300, como a versão anterior.

A não ser que o leitor seja um discípulo de Jacques Cousteau, a chance de mergulhar a essa profundidade é praticamente nula. Mas é disso que falamos, uma sensação lúdica de usar um instrumento funcional.

A redução da capacidade de estanque do modelo permite uso de materiais mais diversos e um tamanho menor, de 43 para 40 milímetros, o que confere mais elegância e versatilidade. “É um relógio que pode ser usado em qualquer lugar, no fim de semana, e também no trabalho”, disse Guy Bove, diretor criativo da TAG Heuer, na apresentação virtual.

A campanha de lançamento do Aquaracer 200 foi filmada por Thierry Donard, lendário diretor e autor da famosa série de esportes radicais Nuit de la Glisse. As imagens mostram cenas de esporte como speed flying, esqui no gelo ou escalada no gelo. A mensagem é que o uso esportivo pode ir além do mergulho. De novo, não é para qualquer um – e é para todo mundo.

O Aquaracer 200 vem com uma opção de movimento a quartzo, sem data, e opções em 30 milímetros, voltadas para o público feminino, com calibre mecânico e também a quartzo. As opções mecânicas de 40 milímetros utilizam o calibre automático 5 da marca e vêm em opções de mostrador preto e azul.

Emoção nas pistas com o Autavia

TAG Heuer Autavia: comemoração aos 60 anos do modelo TAG Heuer Autavia: comemoração aos 60 anos do modelo

O segundo tool watch apresentado hoje foi o novo Autavia, um clássico da marca. Este foi o primeiro produto lançado sob a liderança de Jack Heuer e que completa 60 anos em 2022. O estranho nome tem uma razão: é a combinação das palavras automobilismo e aviação.

O Autavia foi usado inicialmente em cronógrafos de painéis de bordo de carros e aeronaves em 1933, e mais tarde em modelos de pulso. Dos anos 1960 para cá o modelo teve sucessivas reencarnações. Em 2017, foi relançado com a cara atual. Agora, vem em duas versões: com flyback e com função GMT.

O flyback é uma homenagem ao passado. Trata-se de uma função bem específica que permite reiniciar o ponteiro do cronógrafo sem precisar pará-lo primeiro, para uma nova marcação de tempo. Isso pode significar um tempo precioso em momentos de pressão, como uma corrida. Para o usuário médio, serve de curiosidade.

O Autavia flyback vem com a coroa extragrande e ênfase na legibilidade, com revestimento Super-LumiNova dos ponteiros e marcadores de horas. Robusto, vem em uma caixa de 42 milímetros e resistência a 100 metros de profundidade. O modelo mais clássico é o conhecido como panda, com fundo prateado e os dois mostradores laterais redondos em preto. A segunda versão, com referências militares, é com o fundo preto.

O outro modelo Autavia vem equipado com o calibre 7, certificado pelo COSC, e três ponteiros GMT, que permite marcar outro fuso horário — uma estreia dessa complicação na coleção e o modelo perfeito para os amantes de todos os tipos de viagem.

O mostrador mais clean é escovado azul radiante com padrão sunray, bezel em cerâmica preta e azul e a caixa em aço polido, assim como numerais e ponteiros que também dispõem da mesma legibilidade proporcionada pelo revestimento Super-LumiNova.

Ao contrário de mergulhos em profundezas, esportes radicais no gelo e provas de automobilismo, viagens já são uma atividade mais comum. A depender, claro, dos desdobramentos de uma pandemia que insiste em não acabar.