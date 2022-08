TAG Heuer apresenta edição limitada do TAG Heuer Carrera em vermelho

O Heuer Carrera, projetado pela primeira vez em 1963, definiu o estilo de assinatura atemporal da coleção de cronógrafos esportivos da TAG Heuer. Hoje, a marca suíça de relógios de luxo presta, mais uma vez, homenagem ao modelo visionário de Jack Heuer com uma versão nova de seu relógio favorito.

O TAG Heuer Carrera Red Dial Limited Edition baseia-se na mesma estética pura, discreta e legível que fez do Heuer Carrera um favorito entre os pilotos de corrida. A silhueta referência original Heuer Carrera 2447 é mantida, incluindo os botões de assinatura, agora dimensionados para 39 mm contemporâneos.

Os índices e ponteiros de horas e minutos são facetados, banhados a ródio e revestidos com Super-LumiNova para ótima legibilidade.

Embora raramente cubra todo o mostrador na coleção TAG Heuer Carrera, o uso do vermelho tem sido uma assinatura da TAG Heuer ao longo das décadas: desde os logotipos da marca, detalhes sutis de design, como a escala de taquímetro vermelha na Heuer Carreras dos anos 1960, ponteiros vermelhos brilhantes no Heuer Monaco ou no cronógrafo favorito de Ayrton Senna, a peças de destaque como o Heuer Silverstone de 1974, um dos poucos relógios fortes com mostrador vermelho daquele período, a cor é o núcleo da identidade TAG Heuer.

Hoje, esta interpretação escarlate se destaca e traz uma nova energia ao relógio clássico. O rosto é escovado com raios de sol, enquanto os três contadores do cronógrafo, horas, minutos e indicador permanente de segundos, são em espiral, trazendo um contraste sutil. O mostrador ostenta o emblemático logotipo Heuer e o nome Carrera.

O movimento cronógrafo de alta precisão interno do relógio, o Calibre Heuer 02, com sua excelente reserva de marcha de 80 horas, também é personalizado com toques de vermelho na roda de colunas e gravuras de massas oscilantes. Estes podem ser observados através do fundo da caixa de cristal de safira.

Apresentado em uma pulseira de crocodilo preta com fecho de aço, o TAG Heuer Carrera Red Dial Limited Edition é limitado a 600 peças. Um verdadeiro relógio de colecionador, cada um terá as menções “ONE OF 600” e “Limited Edition” na parte de trás da caixa.

Este cronógrafo será vendido exclusivamente nas butiques TAG Heuer, através dos sites de e-commerce da marca e em butiques parceiras selecionadas.

