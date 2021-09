Streamings para o fim de semana: La Casa de Papel e show de Billie Eilish

Setembro começa com diversas estreias nos streamings. Entre suspense e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos. Na Netflix, três estreias incluindo a aguardada 5ª temporada de La Casa de Papel. Já na Amazon Prime, o destaque fica para o filme Cinderela, estrelado por Camila Cabello. No Disney+ estreia a apresentação musical de Billie Eilish.

La casa de papel - 5ª temporada (Netflix)

Já faz mais de 100 horas que a missão no Banco da Espanha começou. O grupo de assaltantes conseguiu resgatar Lisboa, mas não há motivos para comemorar — muito pelo contrário: o momento é de tensão e luto. O Professor foi capturado por Sierra e, pela primeira vez na vida, ele não tem um plano de fuga. E quando parecia que a situação não tinha como piorar, aparece um inimigo muito mais poderoso do que qualquer outro que já enfrentaram: o exército. O maior roubo da história está chegando ao fim — e aquilo que começou como um assalto está prestes a se transformar em guerra.

Untold: Federer x Fish (Netflix)

Em 2010, o tenista Mardy Fish estava em seu melhor momento e começou o ATP Tour com tudo, chegando às finais do World Tour de 2011 como o grande favorito. Foi aí que começaram as crises de ansiedade. Nas quartas de final do US Open de 2012, Fish teria um desafio duplo pela frente: Roger Federer e os próprios problemas de saúde mental. Mas a sensação de medo e angústia piorava a cada dia, chegando a ficar insustentável. Fish acabou desistindo do jogo e foi diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada.

Mesmo sendo o tenista americano com a classificação mais alta no ranking, ele tomou a surpreendente decisão de abandonar o esporte e praticamente desapareceu. Com ajuda profissional, ele conseguiu superar o trauma e começou a falar abertamente sobre as dificuldades que enfrentou, como a ansiedade e servir de exemplo para outros atletas que sofrem com problemas de saúde mental. Agora, Fish é técnico da equipe dos Estados Unidos na Copa Davis e afirma que “continua lutando contra a ansiedade todos os dias”.

Happier Than Ever: Uma Carta de Amor Para Los Angeles (Disney+)

A artista vencedora do Grammy e líder das paradas musicais Billie Eilish, faz sua estreia hoje (3) no Disney+. A apresentação musical também incluirá elementos de animação, levando os espectadores em uma jornada pela cidade natal de Billie, Los Angeles, e seus cenários mais icônicos.

Cinderela (Amazon Prime)

O aguardado musical é uma das estreias mais aguardadas deste mês na Amazon Prime. Com canções pop de artistas contemporâneos globais e canções originais de Camila Cabello e Idina Menzel. Cinderela é uma nova e ousada abordagem musical da história tradicional com a qual o público cresceu. Nossa heroína (Cabello) é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que o mundo permite, mas com a ajuda de seu Fab G (Billy Porter) ela é capaz de perseverar e realizar seus sonhos.

"Cinderela é um clássico que todos conhecemos e amamos, mas desta vez com um toque moderno e único e estrelado pela sensacional Camila Cabello e um elenco de estrelas. O produtor James Corden e a equipe de filmagem pegaram este amado conto de fadas e o reformularam com uma perspectiva nova e empoderada que vai ressoar com o público e famílias em todo o mundo. Não poderíamos estar mais animados com os nossos clientes globais para cantar e dançar junto com a reimaginação do diretor Kay Cannon desta história clássica", disse Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios.

Quanto Vale? (Netflix)

Depois dos terríveis ataques ao World Trade Center e ao Pentágono em 2001, o Congresso americano nomeia o ilustre advogado e mediador Kenneth Feinberg (Michael Keaton) para liderar o Fundo de Compensação às Vítimas de 11 de setembro. Com a missão de alocar a compensação financeira para as vítimas da tragédia, Feinberg e a sócia Camille Biros (Amy Ryan) enfrentam uma tarefa praticamente impossível: definir o valor de vidas para ajudar famílias que sofreram perdas incalculáveis. Mas é o confronto com Charles Wolf (Stanley Tucci), um dos líderes da comunidade, que faz Feinberg entender o verdadeiro custo humano da tragédia, transformando sua frieza em compaixão.

