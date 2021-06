Streamings: feriado tem estreias com Dev Patel e Schwarzenegger

Mais um fim de semana se aproxima e, com ele, também a seleção da EXAME dos melhores títulos para assistir nos streamings. Desta vez, os grandes destaques estão no Amazon Prime Video, que estreia um thriller dramático com o carismático Dev Patel interpretando um jovem misterioso que sequestra uma noiva de um casamento, e A Máscara de Ferro, uma comédia de época com Arnold Schwarzenegger e Jackie Chan. O serviço de vídeo da gigante americana estreia também a série Dom, que conta a história de um jovem carioca de classe média que se torna o líder de uma gangue criminosa nos anos 2000.

Confira abaixo a seleção da EXAME para este final de semana:

---

A Máscara de Ferro (Amazon Prime)

Este filme de comédia é ambientado no início dos anos 1700, acompanhando o cartógrafo Jonathan Green (Jason Flemyng) e seu retorno com o objetivo de mapear o Extremo Oriente russo. Ele é forçado a ir para a China, onde enfrenta o Dragon Master e o mascarado czar foge da Torre de Londres para um navio. Além de Flemyng, Jackie Chan, Charles Dance e Arnold Schwarzenegger completam o elenco.

---

O Convidado do Casamento (Amazon Prime)

Jay (Dev Patel) é um misterioso jovem britânico e muçulmano que viaja para o Paquistão para comparecer a um casamento com o propósito de sequestrar a futura noiva. Apesar de sua eficiência, circunstâncias o obrigam a fugir com sua refém para a fronteira e Jay tem que lidar com segredos e mudanças de lealdade que colocam seus planos em risco.

---

Dom (Amazon Prime)

DOM conta a história real de Pedro Dom (Gabriel Leone), um atraente rapaz da classe média carioca que é apresentado à cocaína muito cedo, evoluindo para se tornar o líder de uma gangue criminosa que estampa os tablóides no início dos anos 2000. Do outro lado está o pai de Pedro, Victor Dantas (Flavio Tolezani), que acabou entrando no serviço de inteligência policial por ter feito, ainda na adolescência, uma importante descoberta no fundo do mar e tê-la denunciado às autoridades. Ao longo da década de 70, Victor se engaja no combate às drogas, sem imaginar que, anos depois, precisaria lutar para retirar o próprio filho do mundo criminoso. São jornadas opostas que, por vezes, se espelham e se complementam, enquanto ambos enfrentam situações que confundem os limites entre o certo e o errado.

---

Rompendo Barreiras: Nosso Planeta (Netflix)

"Rompendo Barreiras: Nosso Planeta" é narrado por Sir David Attenborough e feito pela premiada Silverback Films, a equipe responsável pela série "Nosso Planeta" e por "David Attenborough e Nosso Planeta". Este filme descreve a ciência que permeia a narrativa desses dois importantes programas. "Rompendo Barreiras" acompanha a jornada científica do mundialmente renomado cientista Johan Rockstrom e conta a história da descoberta científica mais importante do nosso tempo: que a humanidade levou a Terra além dos limites que a mantiveram estável por dez mil anos, desde o início da civilização. O filme de 75 minutos leva o público em uma jornada de descoberta dos limites do planeta que não devem ser transpostos, não só pelo bem da estabilidade do nosso planeta, mas pelo futuro da humanidade, e oferece as soluções que podemos e devemos implementar hoje para proteger os sistemas de suporte à vida do planeta.

---

Queens (Netflix)

A história gira em torno de Dylan Pettersson (Molly Nutley), uma jovem de 23 anos que vive em uma pequena ilha e sonha em ser dançarina. Ela começa a trabalhar na limpeza de um clube de drags chamado Queens, onde o melhor dançarino e coreógrafo do local (Fredrik Quinones) descobre seu talento sem querer. Dylan quer muito participar da apresentação, mas ela é mulher e o show é de drag queens. Será que Dylan vai conseguir realizar seu sonho? O elenco conta com Molly Nutley, Marie Göranzon, Claes Malmberg, Christopher Wollter, Rakel Wärmländer, Ann Westin, Max Ulveson, Mattias Nordkvist, Razmus Nyström, André Christenson, Emil Almén, Fredrik Robertsson, Robert Fux, Louie Indriana, Dominika Peczynski e Fredrik Quiñones, que estreia como ator e também é o coreógrafo do filme. "Queens" foi dirigido por Helena Bergström, que também escreveu o roteiro, com a colaboração de Denize Karabuda. O figurino foi criado pela estilista sueca Camilla Thulin, e a trilha sonora ficou por conta do norueguês Gaute Storaas.