Stella McCartney deixa o grupo LVMH, mas continuará colaborando em questões ambientais

A designer britânica Stella McCartney anunciou nesta segunda-feira que comprou do gigante francês do luxo LVMH a parte minoritária na marca de moda que leva seu nome para "abrir um novo capítulo de sua carreira com independência".

Apesar disso, "continuará aconselhando Bernard Arnault", proprietário da LVMH, "sobre questões ambientais como embaixadora global para o desenvolvimento sustentável", indicou em uma nota conjunta com o conglomerado francês.

Esse movimento "reflete a vontade de Stella McCartney de escrever um novo capítulo de sua história com total independência, após ter trabalhado em estreita colaboração com o grupo para fortalecer as bases da estrutura de sua 'maison'", acrescenta a nota.

Há cinco anos, a marca que leva o nome da designer britânica fazia parte do portfólio da LVMH, que havia adquirido 49% de suas ações, agora recuperadas pela criadora.