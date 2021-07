Spice Girls comemoram 25 anos de "Wannabe"

As Spice Girls comemoraram os 25 anos transcorridos desde o lançamento de "Wannabe", seu single de estreia, nesta quinta-feira com mensagens comovidas, agradecendo os fãs por seu apoio contínuo para torná-las uma das girl bands mais famosas do mundo.

Canção otimista e empoderadora, "Wannabe" foi lançada em 8 de julho de 1996 e alcançou o topo de paradas de todo o planeta.

O grupo, composto por Mel B, conhecida como Scary Spice, Emma Bunton, a Baby Spice, Mel C, a Sporty Spice, Victoria Beckham, a Posh Spice, e Geri Halliwell (hoje Horner), a Ginger Spice, vendeu cerca de 90 milhões de discos.

"Sentindo-me muito comovida, que 25 anos incríveis foram estes", escreveu Bunton no Instagram.

"Obrigada aos nossos fãs maravilhosos por realizarem o sonho de 5 garotas, amar as canções que compusemos, copiar nossos passos de dança e aceitar nossa individualidade!"

Horner postou fotos antigas do grupo e descreveu "Wannabe" como "a canção que mudou as vidas de cinco garotas do Reino Unido".

Para marcar a ocasião, a banda já havia anunciado que lançaria um EP "Wannabe25" em edição limitada na sexta-feira que inclui a faixa original, a demo original, um remix e uma demo da balada inédita "Feed Your Love". Elas também lançaram a campanha #IAmASpiceGirl, pedindo que os fãs compartilhem lembranças.

As Spice Girls voltaram para uma turnê de reencontro em 2019 sem Beckham, que se tornou estilista.

