Sons do BMW Série 4 Cabrio viram música e clipe com o DJ Thiago Mansur

Já imaginou se os sons do seu carro pudessem fazer parte da composição instrumental de uma música? Foi exatamente isso que a BMW fez em uma parceria com o DJ Thiago Mansur, o embaixador da marca no Brasil.

Por meio de uma composição que reuniu e mixou todos os sons do BMW 430i Cabrio M Sport, obteve-se uma música onde, segundo a montadora, 'é possível sentir a presença da identidade da BMW: a esportividade e tecnologia'.

Thiago fez a música captando os sons do carro no estúdio e na mesa de edição de som, transformando o áudio do BMW em ondas sonoras musicais. Cada som foi extraído diretamente do veículo, e posteriormente, foi mixado e alterado para se tornar notas musicais de instrumentos. “Acredito que essa é a grande ideia para uma nova geração de músicas, sendo disruptivo e visionário, estar conectado ao carro, se locomover, se divertir, ouvir e, agora, criar música”, comenta Thiago Mansur.

Confira o resultado no clipe abaixo:

Com o embalo da música eletrônica tocando ao fundo, o vídeo exibe todo o processo de criação. Em meio ao ronco encorpado do motor 2.0l TwinPower Turbo do BMW 430i Cabrio M Sport, a melodia mostra também a captura de som de outros equipamentos da ampla lista de itens de conforto e tecnologia do conversível.

“O clipe desperta emoção e proporciona uma forma de conexão com a BMW, fazendo um convite para curtir uma música que transforma os sons do Série 4 Cabrio em momentos de energia e liberdade”, afirma Jorge Junior, Head de Marketing & CRM da BMW do Brasil.

O BMW 430i Cabrio M Sport, está no mercado com preço sugerido de 483.950 reais e traz o charme de sua carroceria conversível e muita esportividade, com motor 2.0l TwinPower e 258 cv de potência, 400 Nm de torque a 1.550 rpm e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 6,2 segundos.