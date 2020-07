Sobreposição de tapetes: como utilizar esta técnica em casa

Tapetes são lindos acessórios de decoração. Eles são capazes de deixar os ambientes da nossa casa com aspecto muito mais agradável e de tornar os espaços que habitamos bem mais confortáveis.

Podem ajudar a delimitar setores e também a nos proteger do frio ou proteger os pisos dos nossos imóveis de serem danificados pela nossa circulação ou pela incidência de luz. Mas precisamos falar também sobre como podemos explorar as cores e as estampas dos tapetes para tornar os ambientes de casa mais bonitos e charmosos.

Sabemos que a forma tradicional é colocar um tapete proporcionalmente grande no centro dos cômodos e colocar os móveis no seu centro ou ao redor desta peça. Mas você já ouvir falar na técnica da sobreposição?

O que é sobreposição de tapetes?

Um tapete só pode ser o que você precisa para deixar a decoração da sua sala, quarto ou outro ambiente de casa especial.

Os designers inventaram uma técnica super charmosa com tapetes que pode lhe agradar ainda mais. É a sobreposição de tapetes. Já ouviu falar nela? Trata-se, assim como a própria expressão explica, de sobrepor um tapete sobre outro. Isto até parece simples, mas requer atenção.

Não basta apenas empilhar as coisas. Não é disto que se trata a sobreposição de tapetes em decoração de interiores.

Na verdade, é um jeito super criativo de aproveitar modelos de diferentes tamanhos, de misturar estilos e de criar algo bem autêntico para casa. E mesmo que não pareça, tem certas regrinhas que precisam ser seguidas neste processo. Veja a seguir.

Consuelo Jorge e Léo Shehtman Consuelo Jorge e Léo Shehtman

Qual a melhor maneira de fazer sobreposição de tapetes?

Em muitos cenários, os tapetes funcionam como complemento visual. Mas, no caso da sobreposição, tais peças devem chamar mais a atenção.

Isto porque elas são colocadas nos espaços de uma forma muito incomum – o que, obviamente, atrai mais o olhar dos observadores. Sendo assim, é preciso estudar qual a melhor maneira de combiná-las sem que comprometam a proposta inicial para a decoração.

Casa Cor Casa Cor

Ambientes com muita informação visual não combinam muito com esta ideia de sobreposição de tapetes. Você pode deixar isto mais para aqueles espaços de aparência neutra, usando esta técnica para torná-los mais atrativos.

Ou, como alternativa, combinar tapetes sem estampas e em cores neutras em um cenário multicolorido e cheio de ornamentos.

É possível também combinar tapetes de diferentes estilos e cores – você não precisa se limitar a escolher peças semelhantes para colocar junto.

Pelo contrário, pode brincar com as possibilidades. Observe os exemplos apresentados neste texto. O importante é que o resultado final fique em harmonia com o ambiente decorado – e isto vale não apenas para os desenhos e tonalidades, mas para a proporção do conjunto.

Revista Viva Decora Revista Viva Decora

Imagine que você tem um tapete bastante caro ou bastante valioso para a sua família. Só que ele, infelizmente, é pequeno demais para a sua sala de estar – ambiente onde você desejava colocar esta peça. Mas é possível aumentar virtualmente a sua área.

Como? Com a sobreposição deste tapete sobre outro tapete ou de vários outros tapetes. Assim, tal peça não parecerá tão desproporcional.

Temos que te lembrar de que a sobreposição de tapetes pode ficar tão linda quanto também representar um problema de segurança na sua casa. Atenção. Se você possui crianças e idosos morando em sua residência, é melhor tomar certos cuidados.

As pontas desencontradas dos carpetes podem representar risco de tombos. Se puder, fixe bem os vértices com uma camada de ventosas de borracha.

Mariano Boro Mariano Boro

Como combinar tapetes de diferentes estilos?

Podemos combinar muitos tapetes diferentes em uma sobreposição. Novamente, recomendamos que você observe as imagens deste texto para ter alguma ideia.

Nas fotos, pode-se ver que a soma mais óbvia é de um tapete claro junto a um escuro. Também é possível colocar dois tapetes claros ou escuros juntos, mas só se tiverem a mesma cor.

Casa Cor Rio Grande do Norte Casa Cor Rio Grande do Norte

Tapetes com estampas semelhantes combinam. Um tapete com bordas sinuosas sobre um tapete de borda reta também é um casamento aceitável. Jamais coloque um tapete de espessura fina sobre um tapete altamente felpudo. Também não tente juntar um tapete persa, egípcio ou outro de trabalho artesanal extremamente valoroso com uma peça qualquer, encontrada no supermercado – isto seria um pecado.

A sobreposição de tapetes pequenos e grandes pode gerar desenhos incomuns, com bastante movimento. Já os trilhos de tapetes sobrepostos em diferentes direções podem ajudar a guiar uma circulação pela casa.

Teste as opções e veja o que seria possível fazer com os lindos modelos de carpetes que você já tem. Complemente os ambientes do seu imóvel com esta técnica supermoderna, forte tendência em decoração. Vai ficar incrível!

Essas dicas de como utilizar sobreposição de tapetes na decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.