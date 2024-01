Sinner vira sobre Medvedev e é campeão do Australian Open 2024

O italiano Jannik Sinner foi campeão do Australian Open, neste domingo, 28. Ele superou o russo Daniil Medvedev por 3 sets a 2, após chegar a estar perdendo por 2 a 0. Esse é o primeiro título de grand slam da carreira do atleta de 22 anos.

A partida levou pouco mais de três horas e, a princípio, se encaminhava para uma vitória de Medvedev. O russo abriu 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3.

No terceiro set, que poderia ser o decisivo, Sinner — hoje, o quarto do ranking da ATP — reagiu e se manteve vivo na decisão. Ele venceu por 6/4, mesmo placar do quarto set.

No quinto e último set, Sinner chegou a estar vencendo por 5 a 1. Medvedev ensaiou uma reação, mas o italiano fechou o set em 6/3.