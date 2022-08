Shantal Verdelho é a nova diretora criativa da Hope Resort

Para além da moda íntima, há 5 anos a Hope lançou a marca Resort, com peças voltadas para o beachwear e moda fitness. Para somar ao time, a empresa convidou a influenciadora e empresária Shantal Verdelho para ser a nova diretora criativa da Hope Resort.

No cargo de diretora criativa, Verdelho será responsável pela criação e estilo da Hope Resort, além de contribuir nas áreas de marketing e comunicação da marca.

Shantal iniciou sua carreira na moda e também já empreendeu no segmento de beachwear e fitness, atuando em todas as etapas do processo de desenvolvimento e criação de produtos. Sandra Chayo segue na posição de Diretora de Estilo e Marketing do Grupo Hope.

Em entrevista à Casual Exame, Shantal Verdelho e Sandra Chayo falam sobre a contratação, as expectativas para a Hope Resort e os planos de expansão da empresa.

Como surgiu o convite para a entrada como diretora criativa da marca?

SV: Eu tenho uma parceria como influenciadora da HOPE há muitos anos, conheço e admiro muito o trabalho do grupo e da Sandra Chayo. Quando estava decidindo fechar as portas da Zion Swim, procurei a Sandra para pensarmos em algo juntas. Tivemos uma conversa que foi muito inspiradora para mim, trazendo de volta essa vontade criativa (desenvolver produtos, campanhas, estratégias de marketing, etc). Eu não queria só emprestar meu nome para a marca e vice-versa, queria entrar na rotina, trabalhar duro, complementar o que a Hope Resort já vem fazendo com o meu know how. Foi uma decisão muito conversada, compartilhada, a gente se deu muito bem desde o início. A ideia também é principalmente aplicar o que a gente já vem entendendo nos últimos anos... Fazer com que as pessoas sejam parte da criação, participem ao máximo, então trazer essa troca que já tenho com o público para dentro da direção criativa de uma marca como a Hope Resort será uma jornada incrível, eu não tenho dúvidas.

Shantal, o que podemos esperar das próximas coleções assinadas por você?

SV: É o feat real, Shantal, Hope Resort e o público. O sonho ideal é que esse caminho entre mim, a marca e o time seja minúsculo para o público, que ele se identifique, que ele abrace, que ele consuma com prazer. Vou pensar com o time desde o tecido, cores até essa abrangência, e trazer toda essa comunicação mostrando os bastidores de um time feito por pessoas. O público quer ser fiel a uma marca que tenha propósito, história, persona, missões, valores e criar ainda mais esse laço de afinidade com os clientes.

O que eu aprendi com as minhas marcas, com a minha carreira de influenciadora, com o marketing de influência é que hoje não podemos colocar nada em uma caixa, trazendo isso para Hope Resort, não precisa ser uma marca apenas para pessoas fitness e que amam beachwear, ela tem que existir para qualquer tipo de pessoa, desde aquela mãe que precisa andar confortável e arrumada até a mulher que precisa ir em uma reunião e em seguida seguir para academia, como também para aquela pessoa que só quer ir trabalhar, visitar amigos passear com um look confortável, enfim trazer essa multiplicidade para o DNA de Hope Resort. Também tenho conversado com a Sandra em posicionar a marca com um mix de experiência e não só de produtos, criar clube de vantagens, trazer informações do universo da moda, beleza, bem-estar, são ideias que construímos juntas.

Quando será o lançamento da primeira coleção assinada por Shantal, e o que podem adiantar sobre as novidades?

SC: Em termos de coleção penso que dará para sentir este ano ainda, mais no último trimestre. Este ano, já estamos com as coleções em andamento, mas nós duas estamos trocando muito sobre inclusões de novas peças, inputs, e até algumas mudanças. A partir do ano que vem, a Hope Resort terá uma personalidade diferente com a vinda da Shantal.

Quanto a Hope Resort representa para a Hope?

SC: A companhia foi fundada em 1966 pelo visionário Nissim Hara, como uma das primeiras marcas de lingerie do país. Além da marca, a Hope também dá nome ao Grupo, que tem outras bandeiras embaixo de seu guarda-chuva. Uma delas é a Hope Resort, criada em 2017, com uma proposta de lifestyle que aposta na moda beachwear e fitness. Hoje, a marca representa cerca de 10% da receita do grupo.

Qual a previsão de crescimento e faturamento da Hope Resort para este ano?

SC: A HOPE Resort tem como potencial ser maior do que a Hope, não só pelo preço médio alto, maior valor agregado aos produtos, mas também pelo potencial de consumo deste mercado. Muito mais do que moda praia e fitness de performance, a proposta da marca é de uma moda casual para os momentos de lazer e bem-estar. Estamos animadas com a entrada da Shantal neste projeto que ainda está no início e que ela poderá participar de todo esse crescimento.

Atualmente a companhia conta com 237 franquias de Hope e Hope Resort e até 2025 a expectativa é inaugurar 700 lojas. Qual será a proporção de lojas Hope, Resort e Duo?

SC: Nosso mapeamento inicial é termos 250 Hope, 150 lojas exclusivas de Hope Resort e mais de 300 lojas no modelo Duo, formato que consiste em um novo modelo de negócios de no mínimo 60m², com mix de produtos da Hope e Hope Resort. A operação Duo tem foco em cidades com menos de 200 mil habitantes e lojas de rua com fachada de 6 metros para ter as bandeiras das duas marcas do grupo. O tíquete médio dessa operação é cerca de 37% superior ao das lojas monomarca, portanto uma excelente alternativa para os investidores. Em 2022, estão previstas 100 novas lojas, sendo 65 no modelo Duo, além de 15 exclusivas de Hope Resort e 20 Hope.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos pra você aproveitar seu tempo livre com qualidade