Senhor dos Anéis, Batman: os trailers que foram ao ar no Super Bowl

Espetáculo à parte no Super Bowl, todos os anos, o intervalo comercial do evento esportivo mais importante para os estadunidenses traz os trailers dos filmes mais esperados do ano.

Após muita especulação sobre o que seria exibido nos intervalos da 56ª edição do evento de ontem à noite, 11 trailers de estreias no cinema para 2022 foram ao ar, com destaque para os estúdios Marvel, DC, e claro, para os streamings, no caso, Netflix e Amazon Prime Video.

De acordo com um comunicado divulgado pela NBC, o Super Bowl 2022 foi o mais lucrativo da história quando o assunto é arrecadação. Para colocar um comercial de 30 segundos no ar, os estúdios precisaram desembolsar US$ 7,5 milhões nos horários mais cobiçados. Em 2021, o preço dessa mesma cota era de US$ 5,5 milhões.

Confira os trailers que foram ao ar:

O Senhor dos Anéis

O Projeto Adam

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Cavaleiro da Lua

The Batman

Não! Não Olhe! (NOPE)

Sonic 2

Jurassic World: Dominion

Top Gun: Maverick

Ambulância

A Cidade Perdida