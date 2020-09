Selva de Tulum, no México, ganhará resort construído em “casulos”

Nos tempos pré-colombianos, a cidade mexicana de Tulum foi um dos sítios portuários mais importantes da civilização Maia. Hoje, ruínas de muralhas seculares e praias paradisíacas atraem turistas do mundo inteiro. Seja para um roteiro histórico ou mesmo para relaxar, o ponto forte de Tulum é ser uma cidade com opções que agradam a todos.

Com foco no ecoturismo e cravado no meio da selva de Tulum, um novo projeto arquitetônico assinado por um escritório espanhol quer integrar os hóspedes à natureza e desligá-los do resto do mundo por meio de casulos. Inspirado no conceito de biomimética, sistema que imita modelos e estruturas da natureza para resolver problemas humanos, quando estiver pronto, o empreendimento terá mais de 46.000 metros quadrados, com três edifícios residenciais e dois hotéis, um total de 204 apartamentos, 167 quartos e 16 moradias privadas, tudo dentro de cinco casulos.

O escritório DNA Barcelona Architects diz que a proposta do projeto é proporcionar uma fuga do cotidiano aos que se hospedarão no local, que ainda não tem data para começar a ser construído. Para além dos quartos, o empreendimento oferecerá espaços comunitários integrados à natureza, como jardins de selva. Contará também com espaços de lazer, restaurantes, spas e inúmeras piscinas.

Segundo o escritório responsável pelo projeto, a construção se dará de maneira sustentável, com materiais que minimizam impactos na natureza. Quando estiver pronto, a água da chuva será tratada e utilizada no complexo, e a energia virá de painéis solares.

