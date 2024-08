Segundo maior diamante do mundo é encontrado em mina de Botsuana

Um diamante de 2.492 quilates, um dos maiores já descobertos, foi encontrado na mina de Karowe, em Botsuana, operada pela empresa canadense Lucara Diamond. A descoberta foi realizada com o uso de tecnologia de raios-x instalada na mina para identificar pedras de alto valor no corpo de minério primário. A Lucara ainda não avaliou completamente a qualidade da pedra, mas o achado já se destaca pelo seu tamanho, ficando atrás apenas do Cullinan, um diamante de 3.106 quilates encontrado na África do Sul em 1905. As informações são da Bloomberg.

A mina de Karowe tem histórico de descobertas significativas. Entre elas, o diamante Sewelo, de 1.758 quilates, e o Lesedi La Rona, de 1.109 quilates. A eficácia da tecnologia utilizada na mina é destacada pela capacidade de recuperar pedras tão grandes e intactas, segundo a Lucara.

A descoberta ocorre em um momento desafiador para o mercado de diamantes. Os preços atingiram o nível mais baixo dos últimos quatro anos, de acordo com o Índice Padrão de Diamantes. Durante a pandemia, o setor se beneficiou do aumento das compras de itens de luxo, já que os consumidores, sem poder viajar ou se entreter, investiram em produtos de alto valor. No entanto, a demanda enfraqueceu recentemente, e o mercado se encontra saturado. A desaceleração econômica da China e o aumento da produção de diamantes sintéticos têm contribuído para essa pressão no mercado.

Embora a descoberta de um diamante tão significativo seja motivo de comemoração, ela também reflete as complexidades do mercado atual. O valor final da pedra dependerá de uma avaliação detalhada, que determinará se ela produzirá gemas de alta qualidade. Nesse contexto, a indústria de diamantes enfrenta o desafio de equilibrar o entusiasmo por descobertas excepcionais com as realidades econômicas de um mercado em mudança.

A mina de Karowe continua a ser um local de importância global para a mineração de diamantes, com a Lucara demonstrando inovação tecnológica em suas operações. No entanto, o mercado global está em transição, e as implicações dessa descoberta serão observadas de perto por analistas e investidores. A capacidade da Lucara de maximizar o valor dessa pedra será um teste para a resiliência da empresa em um cenário de incertezas econômicas.