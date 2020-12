Saudades de um cinema? Confira as estreias da semana

Tem alguma dúvida do que assistir nas telonas? Se você gosta das histórias de heróis e heroínas, aposte no novo filme da Mulher-Maravilha, estrelado por Gal Gadot. Quase todas as salas de cinema de São Paulo reservaram diversos horários na pré-estreia do longa, marcada para a próxima quarta-feira, 16.

Já os fãs de drama e ficção científica vão gostar de O Céu da Meia Noite, dirigido e estrelado pelo vencedor do Oscar George Clooney. O longa da Netflix mostra um cientista que vive solitário no Ártico. Depois de uma catástrofe global, ele tenta impedir que um grupo de astronautas volte para a Terra.

* O Petra Belas Artes funcionará apenas entre os dias 10 e 13 de dezembro.

**O Reserva Cultural permanecerá fechado às segundas-feiras durante a pandemia.

MOSTRAS

9ª Mostra de Cinema Coreano

O Petra Belas Artes exibe seis longas produzidos na Coreia do Sul nos últimos dois anos. Depois das sessões, o público poderá participar de debates. Entre as produções está Bori, de Kim Jin-Yu. O filme retrata a angústia de Bo Ri, a única pessoa de sua família capaz de ouvir. Por não se adequar em nenhum lugar – dos que ouvem e dos surdos -, ela se joga no mar com a esperança de perder a audição.

Confira os horários:

sexta (11): Bori, 15h; Chan-sil Sortuda, 18h

sábado (12): Invasão Zumbi 2: Península, 15h; O Homem ao Lado, 18h

domingo (13): Livrai-nos do Mal, 15h; Casa de Beija-flor, 18h

Mostra Latino-Americana de Curtas?

Até o dia 20 de dezembro, 75 curtas-metragens contemporâneos de nove países serão exibidos online e gratuitamente na plataforma do Memorial da América Latina. Fazem parte da mostra Equador, Argentina, México, República Dominicana, entre outros. Assista em http://www.culturaemcasa.com.br.

ESTREIAS

O Céu da meia-noite

Dir. George Clooney. Com Felicity Jones, Kyle Chandler, George Clooney. Augustine é um cientista que vive sozinho no Ártico. Depois de uma misteriosa catástrofe mundial, ele tenta impedir que Sully e sua equipe de astronautas retornem à Terra. 12 anos. 123 min.

Freaky – No Corpo de Um Assassino

Dir. Christopher Landon. Com Kathryn Newton, Vince Vaughn, Celeste O’Connor.

Algo acontece quando um serial killer tenta assassinar Millie: os dois trocam de corpo e têm apenas 24 horas para desfazer o feitiço. O problema é que a jovem não pode aparecer em público, já que ele é procurado pela polícia. 16 anos. 102 min.

Os 8 Magníficos

Dir. Domingos Oliveira. Um almoço de domingo com os atores Maria Ribeiro, Fernanda Torres, Wagner Moura, Carolina Dieckmann, Sophie Charlotte, Mateus Solano, Alexandre Nero e Du Moscovis. É assim que se desenrola o documentário: com conversas e reflexões sobre a arte de representar, o amor e a vida. 14 anos. 70 min. Espaço Itaú Augusta: 17h.

Mulher-Maravilha 1984

Dir. Patty Jenkins. Com Gal Gadot, Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig.

A aventura mostra a vida de Diana Prince, a Mulher-Maravilha, durante a Guerra Fria. A heroína está em conflito com dois grandes inimigos – o empresário Maxwell Lord e a ex-amiga, Barbara Minerva -, mas também tem tempo para investir em um romance com Steve Trevor. 13 anos. 151 min.

Quando Hitler Roubou o Coelho Cor de Rosa

Dir. Caroline Link. Com Carla Juri, Jesutus von Donahnyi, Oliver Masucci, Ursula Werner.

Pouco antes de Hitler assumir o poder, o pai de Anna, uma menina de nove anos, costumava escrever artigos que criticavam o líder nazista. Agora, a família judia precisa fugir de Berlim. 14 anos. 120 min.

Os Sonâmbulos

Dir. Thiago Mata Machado. Com Clara Choveaux, Rômulo Braga, Camila Moreno. Um grupo de pessoas na solidão da clandestinidade. Em noites longas, estão prontos para cometer atos de sacrifício. 16 anos. 112 min.

Todos os Mortos

Dir. Caetano Gotardo e Marco Dutra. Com Mawusi Tulani, Alaíde Costa, Leonor Silveira, Thomás Aquino e Andrea Marques. O ano é 1899, pouco depois da abolição da escravatura. Enquanto as irmãs Soares, aristocratas paulistas, não sabem mais viver em uma sociedade sem escravidão, a família Nascimento tenta se encaixar em um mundo que não dá espaço para negros libertos. 14 anos, 120 min.

