Procon notifica Netflix sobre aumento de reclamações dos clientes

O Procon-SP notificou a Netflix para que a empresa explique sobre o aumento de reclamações de seus assinantes.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, clientes da empresa relatam práticas como duplicidade de cobranças, alteração de plano de assinatura, entre outros. O Procon afirma que a Netflix tem responsabilizado o próprio cliente por tais problemas.

Com a notificação, a Netflix terá de informar quais medidas adota para impedir contratações mediante fraude e utilização indevida de dados; quais os critérios usados para aferir negligência ou culpa exclusiva do consumidor; e qual procedimento adotado para resolver as demandas dos problemas citados acima e também as demandas registradas no Procon-SP.

A empresa deverá também esclarecer se providenciou medida específica para atendimento do aumento de contratações e demandas geradas durante a pandemia. Com a notificação, a Netflix tem 72 horas para responder.

Procurada pela EXAME, a Netflix afirmou que a segurança dos assinantes é prioridade para a empresa e ressalta que não houve comprometimento de dados nem do sistema da empresa. “A segurança das contas de nossos assinantes é uma prioridade para nós, e estamos trabalhando para melhorar a forma como lidamos com questões como essas.”

A Netflix destacou ainda que disponibiliza uma página na internet com dicas de segurança. O endereço é https://help.netflix.com/pt/node/13243.