JHSF e Fasano lançarão hotel na Sardenha – e terrenos com vilas exclusivas na ilha

A JHSF anunciou nesta quarta-feira, 21, que irá construir um hotel de alto padrão na Sardenha em parceria com o Fasano.

O Hotel Fasano Sardenha será implantado de frente para o mar, em uma área de cerca de 500 mil m², próximo a Porto San Paolo, em frente à ilha Tavolara, uma das localizações mais icônicas da Sardenha e a apenas 15 minutos do aeroporto de Olbia.

O projeto incluirá aproximadamente 60 quartos e suítes. Além disso, serão vendidos 30 terrenos com vilas exclusivas com áreas que variam de 200 a 500 m² cada, com operação e serviços hoteleiros completos personalizados do hotel Fasano para seus proprietários.

O espaço também terá centro de tênis, quadras de paddle e squash e spa completo. O conjunto ainda vai oferecer um beach club e serviços de marina para barcos.

Um centro comercial reunirá diversas marcas, desde italianas locais até as mais conhecidas internacionalmente.

Ainda não há data para para o início do projeto.

Outras unidades internacionais

O grupo Fasano segue com o objetivo de internacionalizar sua marca. Hoje, já existem hotéis da marca em Nova York e Punta del Este. Em Miami e Londres, os projetos estão na fase de construção e acabamento. Na Flórida, a unidade deve ser inaugurada no ano que vem. Na capital britânica, em 2026.