Saiba quais são os estilos de café mais consumidos no Brasil

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, motivo pelo qual a oferta da bebida no país é extremamente significativa. A diversidade de estilos, origens e tipos mostra como o conhecimento sobre o grão tem crescido entre os brasileiros, bem como o consumidor passou a entender melhor qual café mais agrada ao seu paladar.

Extraforte e tradicional

Um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em parceria com o sistema Horus, aponta que, entre janeiro e abril de 2024, os estilos Tradicional e Extraforte representam 82,9% do total consumido no período. Ao comparar o consumo de abril de 2023 com o mesmo mês de 2024, nota-se que o consumo interno das categorias passou de 1.012.044 para 1.071.506 sacas de 60 quilos.

Entenda as características dos estilos Tradicional e Extra Forte

Tanto no Tradicional, quanto no Extraforte a matéria-prima pode ser arábica, canéfora ou blend das duas espécies. Possui amargor alto, doçura de baixa a muito baixa e qualidade da acidez de baixa a muito baixa. Pode apresentar aromas moderados a fortes de tostado, especiarias, chocolate, madeira e herbal, não necessariamente todos juntos.

No Extraforte, normalmente, o ponto de torra é até moderadamente escuro. Vale ressaltar que esse conjunto de características é bastante apreciado pelos brasileiros, mesmo tendo acesso a outros estilos de café.

Como identificar o estilo de café mais adequado ao seu paladar?

Para descobrir qual é o café ideal para o seu paladar, a dica é experimentar todos os estilos e, aos poucos, perceber qual perfil mais se alinha à sua preferência. Além de provar os diferentes estilos, você sentirá as diferenças entre eles, bem como apreciar as características de cada um.

É importante ressaltar que não existe estilo melhor ou pior, certo ou errado, e sim aquele que vai se adaptar ao gosto do consumidor. Afinal, todos os cafés certificados com o Selo ABIC passam pelas mesmas avaliações rigorosas da Associação (microscópica e sensorial), que garantem qualidade, pureza, segurança e que no pacote estará exatamente o café prometido no rótulo.

