Raridade mundial: um dos uísques mais exclusivos chega ao Brasil em lote limitado

O Hibiki 21 é um dos uísques mais prestigiados do mundo, produzido pela aclamada The House of Suntory, uma das destilarias mais renomadas do Japão. A bebida é conhecida por sua qualidade e complexidade e se destaca como uma expressão excepcional dentro da categoria. Ter a chance de prová-la é algo único e que pode custar em torno de R$ 7.500 a garrafa, o que normalmente só era possível no exterior. A boa notícia é que agora é possível degustar o uísque no Brasil.

O desembarque foi feito neste mês de agosto, com pouquíssimas unidades disponíveis. Está à venda por meio do site Casa da Bebida, por um preço promocional de R$ 5.544,40. O rótulo apresenta complexidade, suavidade e sabor equilibrado, resultado da maturação de, no mínimo, 21 anos em barris de carvalho.

O Suntory Hibiki 21 recebeu diversos prêmios internacionais, como Melhor Blended Whisky do Mundo em 2019, 2017, 2016, 2013, 2011 e 2010 pela World Whisky Awards, e medalha de ouro na International Spirits Challenge de 2012, sendo o mais alto prêmio em competições globais, o “Supreme Champion Spirit”. Ele foi um dos principais responsáveis – ao lado do Yamazaki Sherry Cask – por tornar os uísques japoneses uma febre mundial.

“Acho incrível termos o Hibiki 21 no Brasil. Ele é um uísque histórico, que ficou muito tempo quase extinto no mundo, por conta da enorme procura. Ainda hoje é um dos rótulos mais cobiçados dentre os japoneses. Mesmo lá, é muito difícil encontrar uma garrafa. E sensorialmente, é um blend que mostra todas as credenciais da Suntory”, diz Mauricio Porto, sócio do Caledonia Bar e embaixador da House of Suntory no Brasil.

Como é o Hibiki 21

O sabor do Hibiki 21 é complexo e equilibrado, com notas de frutas maduras, como ameixas e figos, acompanhadas por toques de mel, caramelo, e especiarias. Há também uma leve defumação e um final longo e suave com notas de carvalho, que refletem o longo envelhecimento.

Ele é um uísque blended composto pelos principais rótulos da The House of Suntory: Yamazaki, Hakushu e The Chita. A maturação acontece em barris de carvalho americano de ex-bourbon, europeu de ex-jerez e o caro e raro mizunara - carvalho japonês.

A garrafa do Hibiki 21 é também icônica, com seu design facetado que simboliza o número de estações do ano no Japão. O rótulo é tradicionalmente japonês, com uma estética que reflete a elegância e a atenção aos detalhes típicos da cultura do país.