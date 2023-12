Saiba como o café pode ser uma opção criativa de presente para o Natal

O Natal está próximo e, com ele, vem o momento de presentear amigos e familiares. Como o café é uma paixão nacional, o grão é uma opção que agrada a todos os bolsos, gostos e corações. O café, com suas inúmeras variedades e produtos derivados, oferece opções encantadoras e saborosas para os mais diversos perfis do amante da bebida.

Experiências sensoriais

Para um amante de café que aprecia uma bebida suave, porém doce, com acidez moderada a alta, frutada e cítrica, cafés gourmets são uma ótima opção. Os preços das embalagens com 250g, em média, custam R$ 18.

Se o presenteado for antenado ao processo de rastreabilidade e sustentabilidade, bem como possuir paladar orientado para alta doçura, baixo amargor e alta qualidade de acidez, além de aromas complexos e notas intensas de florais, frutados e baunilha, um café com Selo Especial da ABIC será uma excelente opção. Um pacote de 250g é vendido, em geral, na faixa de R$ 32.

Caso tenha dificuldade em escolher um produto para presentear, existem os kits de degustação, que oferecem não só uma variedade de cafés, mas também outros alimentos, como biscoitos e chocolates, que harmonizam com a bebida, criando um momento gastronômico mais que especial.

Invista em diferentes formas de preparo do café

Apesar de o coado e o expresso serem mais comuns, existem diversas maneiras de fazer um bom café, cada uma enfatizando diferentes aspectos da bebida. A French Press, ou prensa francesa, por exemplo, é um equipamento que extrai o café por infusão de forma manual. O resultado é uma bebida com mais corpo e mais texturizada, com a concentração dos óleos se revelando no paladar e também no aroma da bebida. No mercado, é possível comprar uma prensa a partir de R$ 40.

Outro bom presente pode ser um AeroPress, dispositivo criado em 2005 que funciona de maneira similar à prensa, porém é ainda mais prático e portátil. Seu corpo é semelhante a uma seringa e oferece duas formas de fazer a bebida, padrão ou invertida, que resulta em sensações diferentes na hora do consumo. A única ressalva é que ele possui um preço mais salgado.

Produtos à base de café também são ótimas opções de presente

O café, além de ser saboroso por si só, também ajuda a compor diversas outras receitas. Chocolates, bolos e até mesmo cervejas podem apresentar o grão em sua composição, oferecendo um sabor único a cada um deles. A Café Granutto disponibiliza dois tipos de cerveja com café, a partir de R$23,00, e a Nugali possui tabletes de chocolate ao leite e café por R$ 11,99. Outra opção, é o Panettone Gourmet Creme de Café da Utam, disponível no site da empresa por R$ 39,90, ou em combos com outros produtos da marca, por R$ 54,90.

Artigos ligados ao café contribuem com a sustentabilidade

Presentes sustentáveis também são uma ótima maneira de compartilhar com entes queridos e reduzir o impacto no meio ambiente. Existem empresas que reutilizam a madeira de arbustos de café na produção de utensílios domésticos, como canecas, tábuas e colheres, dando finalidade a um material que, originalmente, seria descartado. Outros empreendimentos trabalham com sacas de café e confeccionam bolsas, mochilas e até vestimentas. Na Santo Grão, é possível encontrar uma ecobag de saca de café por R$ 83.

Caso prefira um item mais personalizado, existem opções produzidas de maneira mais artesanal.

Cápsulas de café podem ser transformadas em belos acessórios ou decoração para casa, dando um toque especial no lar.

Portanto, ao escolher café e/ou seus derivados como uma opção de presente de Natal, isso não apenas proporciona um deleite aos sentidos, mas também abre portas para a exploração de novas nuances gastronômicas, experiências enriquecedoras e a adoção de práticas sustentáveis. Neste Natal, presenteie com o calor e a versatilidade que o café tem a oferecer, criando memórias duradouras e momentos especiais para celebrar a temporada festiva.