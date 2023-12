Atrasado para o Natal? Confira 15 sugestões de presentes de última hora

1 /15 TAG HEUR CARRERA - CBN201D.FC6543. R$ 43.430. Esta visão moderna e dinâmica do TAG Heuer Carrera traz o espírito do automobilismo à tona. Apresentando um impressionante aro em degradê laranja e detalhes em laranja vívido, o mostrador azul intenso combina perfeitamente com a pulseira em couro azul. (CBN201D.FC6543_SEDUC)

8 /15 Bottega Veneta: GETAWAY BAG R$ 28.710. A bolsa é feita com artesanato Intrecciato em couro de bezerro macio com alça ajustável e detalhe de nó metálico, entregando a identidade Bottega. Disponível nas cores Fondant (marrom escuro) e Preto. (717622_V2H41_6303_W.pdf)

12 /15 Havaianas e Swarovski: Coleção Luxury. R$ 179,99. A collab pode ser encontrada nas lojas Concept Havaianas em São Paulo e Rio de Janeiro, Shopping Iguatemi SP e no e-commerce da marca. (Slim Luxury II, do 3334 ao 4142, R$ 179,99 (2))

15/15 Localizado no coração de São Paulo, o Anantara Spa do Tivoli Mofarrej oferece uma variedade de tratamentos de bem-estar para seus hóspedes. Entre as opções de terapias exclusivas, a Massagem Shirodhara. O ritual consiste em: escalda-pés, 60 minutos de Anantara Signature, 30 min de Indian Head e 30 minutos de Shirodhara. O valor do tratamento é R$ 990 por pessoa. Reservas: (11) 3146 6420 / 3146 6421 (Anantara)