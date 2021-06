Das pistas à moda: Rubens Barrichello lança coleção com Netshoes

Rubens Barrichello é conhecido por sua atuação nas pistas de corrida, mas o lado empresário do automobilista brasileiro também está pisando no acelerador.

Neste mês, a marca de moda fundada por Rubinho em outubro do ano passado, a RB111, está lançando uma coleção em parceria com o e-commerce esportivo Netshoes. Ao todo, a linha inspirada na Fórmula 1 conta com mais de 35 modelos, entre bonés, camisas, camisetas polo e agora uma nova categoria: agasalhos moletons.

Os produtos colocam em evidência o tradicional número que Rubinho adota em seus carros, o 111, que, de acordo com o piloto, traz sorte. As peças também fazem referência à sua trajetória nas pistas e possuem tonalidades que rememoram os tons do capacete que o piloto utiliza há alguns anos, como laranja, azul marinho, e branco.

O destaque da nova coleção vai para o agasalho moletom, novidade entre os itens da 111 e um dos produtos favoritos do astro da Stock Car e Fórmula 1. “Conseguimos aprimorar essa coleção com a evolução do conceito da marca RB111, que tem como premissa a interação e o desejo dos fãs e consumidores. Nós ouvimos e trocamos com a audiência nas redes sociais e conseguimos manter o preço acessível. Aqui todo mundo pode vestir a sua paixão pelo automobilismo”, diz Rubinho.

“Essa parceria agrada tanto os fãs do Rubinho quanto os entusiastas do automobilismo. Os itens apresentam características típicas das pistas mas também podem ser utilizados casualmente”, afirma Flavia Cocco, gerente de marcas próprias e licenças da Netshoes.

Com preços modestos, as peças da coleção saem a partir de 79,90 reais.