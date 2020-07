Revolução do Churrasco: pizza na churrasqueira é opção crocante e fácil

View this post on Instagram

O décimo episódio da Revolução do Churrasco, compartilhada sempre às quintas, às 19h, ensina a fazer pizza na churrasqueira. A apresentadora e criadora da série, @patymoraesnobre, mostra como é fácil e divertido assar a massa diretamente na grelha e conta com as dicas dos especialistas José Almiro, do canal Churrasqueadas, Larissa Morales, do canal Larica na Brasa, Cibele Freitas, da @ataldapizza, e a sommelière Gabriele Frizon, da @bellecaveimportadora. Para fazer a massa da pizza em casa, siga o passo a passo indicado no episódio após reservar os seguintes ingredientes: 500g de farinha de trigo 140g de levain 10g de sal 1 colher de sopa de azeite 250ml de água Gostou? Então deixe seu comentário, compartilhe a série com os amigos e até semana que vem.