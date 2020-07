Revolução do Churrasco: entramos na maior competição de BBQ do mundo

Após dez episódios sobre a importância da boa procedência como garantia de qualidade da carne e preparos surpreendentes na grelha, a série Revolução do Churrasco embarca em uma nova jornada.

Durante o mês de julho, a jornalista Paty Moraes Nobre, apresentadora e criadora do programa, desvenda os segredos do churrasco americano (tradução para american barbecue). Cortes, temperos e equipamentos específicos (conhecidos como pit) garantem sabor e aroma inconfundíveis de defumado nas carnes. Lenhas de árvores frutíferas usadas durante longos períodos de cocção também são itens indispensáveis nessa técnica.

Infiltrados no The Jack

Já no primeiro dos quatro episódios, exibidos semanalmente em matérias no portal Exame, Paty relembra a visita que fez à destilaria da Jack Daniel’s, patrocinadora da série, no Tennessee, nos Estados Unidos. A viagem antes da quarentena, que contou com a companhia do chef e assador Daniel Lee, pitmaster (mestre churrasqueiro especialista na técnica de defumação) e juiz internacional de competições de churrasco, funciona como ponto de partida para as deliciosas novidades desta temporada.

Foi lá que a jornalista e Lee se infiltraram na maior e mais tradicional competição de churrasco do mundo, a Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue, apelidada carinhosamente de The Jack.

A história de Jack Daniel’s

Para contar a história e destacar as credenciais do tennessee whiskey, Caio Almeida, porta-voz da marca, é convocado. Segundo Caio, a filtragem em carvão de árvore de maple e o uso de barris virgens de carvalho branco americano são responsáveis por sabor e cor únicos da bebida.

E tem mais: dica de aplicativo para quem deseja entrar no clima do episódio e fazer o tour virtual pela destilaria da Jack Daniel’s sem sair de casa.

Drinks com Jack: refrescância para o churrasco

O bartender Bertone Mancini comenta ainda sobre a mixabilidade, habilidade do Jack Daniel’s Old No. 7 para se misturar com outros ingredientes até na criação de drinques.

Essa é a deixa para anunciar as receitas do próximo episódio, que traz equipamentos portáteis e acessíveis para defumar até na varanda de casa: costelinha suína barbecue harmonizada com o refrescante drink MaracuJack. Curtiu? Então, mande suas sugestões nas redes sociais da apresentadora e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem!