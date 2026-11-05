O que as marcas compram quando entram na Fórmula 1 Entre relógios, moda, tecnologia e champagne, o campeonato oferece algo que continua valendo depois da bandeirada: um lugar no imaginário de quem acompanha a corrida

O Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, palco da décima sexta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. (Reprodução/F1) (Reprodução)