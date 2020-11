Reunião de elenco de “Friends” é adiada para o próximo ano

No início deste ano, milhares de fãs da Sitcom americana Friends receberam a notícia de que a série que foi ao ar entre 1994 e 2004 ganharia um episódio de reencontro em 2020.

A ideia original era lançar o episódio na estreia do streaming HBO MAX, da Warner, que foi lançado em maio. Com a pandemia, os planos tiveram de ser adiados, e agora, o reencontro ganhou uma nova data: março de 2021.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020