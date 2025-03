28 restaurantes para ir após os blocos de Carnaval em São Paulo

O feriado de Carnaval promete levar milhões de foliões às ruas. Apenas na cidade de São Paulo, está prevista a circulação de 16 milhões de pessoas e a inscrição de 767 blocos entre o final de semana anterior e o posterior ao Carnaval, segundo dados da prefeitura.

Mas não é apenas de festas e desfiles que vive o público carnavalesco. Para quem prefere uma pausa na folia ou para aqueles que buscam comer e beber bem antes e depois dos blocos, conhecer a cena gastronômica de São Paulo pode ser uma ótima opção. Confira sugestões de bares e restaurantes para visitar durante o feriado da maior festa popular brasileira.

A Casa de Antonia

Localizada na pulsante Av. Paulista, região de grande movimento não só no período de carnaval, mas em outras épocas do ano, A Casa de Antonia é um convite para quem precisa de uma pausa em meio ao agito. Além das tortas e dos pratos convencionais do cardápio, o restaurante preparou uma receita especial para os dias de folia. O barreado, clássico preparo do litoral paranaense, terra de origem da chef Andrea Vieira, era feito para ser servido durante os dias de Carnaval, quando os foliões preferiam não dedicar tanto tempo na cozinha e ainda se fartavam de comer carne antes de entrar na abstinência da Quaresma.

Disponível entre os dias 1º e 5 de março, o barreado d’A Casa de Antonia é feito à base de carne bovina, que passa horas em cozimento, e é servido com arroz, farinha de mandioca e banana (R$ 89). Quem pedir, recebe antes a entradinha cortesia, um bolinho de barreado com vinagrete de banana e pimenta dedo-de-moça.

Serviço: Av. Paulista 2073, Conjunto Nacional – entrada ao lado do cinema. Horários: segunda a quarta, das 8h às 22h, quinta a sábado das 8h às 23h e aos domingos das 10h às 20h.

Atzi Taqueria

Localizada no coração da Vila Madalena, a casa focada em um dos pratos mais populares do México, tem uma proposta informal e descontraída. Comandada pelos premiados chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz, mesmos donos do Metzi, uma indicação para quem busca uma refeição rápida sem abrir mão do sabor e da alta qualidade. Sua produção segue a tradição mexicana da nixtamalização (cozimento do milho em cal virgem) antes de ser moído em um moinho de pedra vulcânica para dar origem à massa, que fica crocante na chapa.

O menu fixo conta com 6 tacos: Al Pastor, com abacaxi e carne de porco assada no trompo (grelha vertical feita de tijolo cerâmico trazido do México R$ 19); asada (carne de boi e salsa de avocado - R$ 20); chicharrón (torresmo, cebola roxa e guacamole R$ 25); cogumelo (crosta de queijo, cogumelo e guacachile - R$ 28); língua (língua, tutano, salsa tatemada, pico de gallo R$ 19) e o pescado (tempurá de pescado, chipotle, repolho e pico de gallo R$ 26). Os tacos do menu podem ser escolhidos no formato “vampiro” em que são servidos em uma tortilla crocante com uma crosta de queijo - todas as opções por R$ 28. Entre outras possibilidades do cardápio, a gringa - 1 tortilla de trigo, crosta de queijo, al pasto e abacaxi (R$ 35); quesabirria - 2 tortillas de milho,queijo mussarela, costela de boi, cebola, coentro e consome (R$ 42); ceviche (R$ 45) e quesadilla de camarão (2 tortillas de milho, queijo mussarela, salsa chipotle, avocado e camarão (R$ 45). Completam o menu acompanhamentos como guacamole com totopos R$ 26; papas con R$ 38; papas R$ 18; quesadilla R$ 28.

Serviço: Rua Mourato Coelho 1233; Contato: (11)94900-0044; funcionamento: ter. - sex. das 18h às 23h; sábado das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo das 12h às 17h.

Botanikafé

O conceito do Botanikafé foi inspirado na calmaria das manhãs e no lifestyle praiano. Aberto em 2018, ocupando uma casinha na região do Baixo Pinheiros, hoje tem cinco unidades na capital paulista: nos Jardins, em Pinheiros, no Butantã e na Barra Funda, além da nova unidade no Parque Ibirapuera, dentro do Pavilhão da Bienal.

Na seção dedicada ao brunch, há diversas versões dos ovos beneditinos, como o tradicional, chamado de Simples (R$ 34), que une duas fatias de pão levain, dois ovos poché, molho hollandaise e cebolete, e a seleção de sandubas contempla receitas como a do Eggslut (R$36), um brioche de hambúrguer recheado com ovo frito de gema mole, pasta de avocado temperada, espinafre, bacon e cheddar inglês. Entre as sugestões para o almoço, disponíveis a partir do meio-dia, há o Nasi Goreng (R$ 79), arroz jasmim, servido com legumes e amendoim puxados na wok com molho oriental, alho e cebola fritos, camarões, ovo mollet, sunomono, gergelim, pimenta sriracha, molho teriyaki e cebolete. Há também pizzas assadas em forno a lenha, especialidades exclusivas das unidades dos Jardins e de Pinheiros. Servidas apenas no jantar, a partir das 18h, elas vão das versões clássicas, como a Margherita (R$48), com molho de tomate caseiro, mussarela de búfala e manjericão, às mais criativas, caso da Beterraba Agridoce (R$47), que combina molho de beterraba agridoce com rúcula e queijo de ovelha boursin.

Serviço: Botanikafé Jardins: Alameda Lorena, 1765, Jardins | Telefone e WhatsApp: (11) 3064-6570 | Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 23h. | Botanikafé Pinheiros: Rua Padre Garcia Velho, 56, Pinheiros. Telefone e WhatsApp: (11) 3360-8919. | Funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 8h às 23h. Sextas e sábados, das 8h às 24h. Domingo, das 8h às 22h | Botanikafé Butantã: Avenida Magalhães de Castro, 286, Butantã | Telefone e WhatsApp: (11) 93431-5660 | Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. | Botanikafé Barra Funda: Av. Nicolas Boer, 120 (Parque Industrial Tomas Edson), Barra Funda. | Telefone e WhatsApp: 11964942423 | Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 22h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h. | Botanikafé Bienal: Pavilhão da Bienal - Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/no | Funcionamento: diariamente, das 8h às 19h.

Braca Bar

Descendente do tradicionalíssimo Bracarense, que funciona no Rio há mais de seis décadas, o bar une boa comida, ambiente descontraído e respeito às tradições. Agora, com duas unidades em São Paulo – no Itaim Bibi, zona sul, e em Santana, zona norte – o cardápio mantém os sucessos da matriz, incluindo clássicos como o bolinho de camarão com massa de aipim e requeijão (6 unidades a R$ 60), o pernil acebolado servido com pão de sal (R$ 42), o bolinho de jiló com calabresa e queijo (6 unidades a R$ 54) e o pastel de bobó de camarão (6 unidades a R$ 60). Para acompanhar, faz sucesso a caipirinha autoral Cremosinha (R$ 18). Em ambos os endereços, o Braca Bar conquista pelo ambiente aconchegante, descomplicado e vibrante, ótimo para reunir os amigos após um dia de folia e saborear suas porções e pratos.

Serviço: Zona sul: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 908, Itaim Bibi | Telefone: (11) 3045-7913 | Horário de funcionamento: às segundas, das 11h45 às 15h; de terça a sábado, das 11h45 às 23h30; e, aos domingos e feriados, das 11h45 às 18h – Zona norte: Rua Augusto Tolle, 253, Santana | Horário de funcionamento: de terça a quinta, das 16h às 23h30; de sexta e sábado, das 11h30 às 23h30; aos domingos, das 11h30 às 19h30.

Cuia

Misto de restaurante, bar e café, o Cuia, casa de Bel Coelho, nasceu em 2021 no térreo do icônico Edifício Copan para exaltar a cultura alimentar e os biomas brasileiros. Em sua cozinha sem fronteiras, com muita pesquisa, a chef valoriza ingredientes nativos utilizando diferentes técnicas culinárias e inspirações, em receitas que funcionam para brunch, almoço ou jantar, para um café da tarde tranquilo e também para uma animada happy hour. Em 2024, a marca ganhou mais uma unidade, agora em Pinheiros, na Rua Mateus Grou.

No menu, é possível encontrar clássicos autorais da casa, como o Tempurá de lula na tapioca e ponzu de caju (R$ 44) e a Costelinha de porco ao melaço de cana, com canjiquinha e cogumelos (R$ 82), além de novidades como a Croqueta de cogumelos com milho crioulo e creme de avocado (R$ 38, 4 unidades - opção vegana) e a Choux recheada com curau de milho crioulo, goiabada, sorvete de queijo e pipoca (R$ 34). Para acompanhar, drinques autorais e releituras de clássicos da coquetelaria em uma carta criada a muitas mãos pela bartender da casa, Priscila Okino, com colaborações de Jean Ponce e Paulo Leite. São destaques o Fitzgerald do Cuia (R$ 48), com gin, limão, angostura, espuma de jambu e pó de jabuticaba, e o Nativo (R$ 48), feito com cachaça, cupuaçu, capim santo e hidromel de abelha jataí.

Serviço: Unidade Copan: Av. Ipiranga, 200 - loja 48 - República, São Paulo | Telefone: (11) 95981-8555 Funcionamento: Segunda, das 10h às 16h; Terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 10h às 18h | Cuia Pinheiros: Rua Mateus Grou, 80 - Pinheiros | Horários: Segunda, das 10 às 16h; Terça a sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 10h às 18h.

Komah Bakery

O empresário Alessandro Papi e o chef Daniel Park, do restaurante Komah, seguem apresentando aos paulistanos uma variedade de sabores coreanos. Em uma diminuta casa nos fundos da loja Uma, na Vila Madalena, eles comandam a Komah Bakery, empreendimento que presta homenagem aos coffee shops coreanos, parte importante da cultura e da rotina do país asiático. Entre os destaques do cardápio estão os Korokkes, pães tipo Tangzhong fritos ou assados e recheados. A versão frita (R$ 16, cada) pode levar recheios como o de Carne bovina braseada, Porco com kimchi, Legumes com maionese ou Karê de frango, enquanto o Korokke assado (R$ 18 cada) aparece com recheios como Milho e bacon ou Creme de alho. O cardápio inclui ainda o Kimchi Grilled Cheese (R$ 36), preparado com pão sourdough e a famosa conserva da casa. A carta de bebidas aposta em matéria-prima da premiada Um Coffee Co.

Serviço: Rua Girassol, 273, Vila Madalena. Telefone: (11) 94259-1437 | Horários de funcionamento: Terça a sexta-feira, das 10h às 17h; Sábados e domingos, das 10h às 16h

Le Jazz Boulangerie

Uma padaria franco-paulistana criada pelo grupo Le Jazz para honrar a tradição das boulangeries francesas, incorporando-a ao modelo de funcionamento das icônicas padarias de São Paulo. A Le Jazz Boulangerie prepara pães típicos da França, como baguettes e campagnes, folhados e outras receitas de fermentação natural ou lenta, que dividem espaço nas vitrines com doces de inspiração francesa, vendidos inteiros ou em fatia. Nas mesas dispostas na varanda e no longo corredor ou no balcão, provam-se sanduíches caprichados que saem da chapa, além de ovos e drinks perfeitos para brunch. Entre os clássicos franceses, não poderiam faltar o Croque monsieur (R$ 34) e as Galettes de Trigo Sarraceno, crepe típico da região da Bretanha, em opções como a Complet (R$ 39), que leva presunto Royale, queijo gruyère e ovo.

Serviço: Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros | Telefone: (11) 3085-0576 | Funcionamento: Segunda a Sábado, das 7h30 às 22h; Domingo, das 7h30 às 20h | Segunda a Sexta-feira: Buffet de almoço: 12h às 15h | Estacionamento conveniado: R. Joaquim Antunes, 490

LosDos Cantina

Tacos e petiscos mexicanos tradicionais fizeram a fama da LosDos Taqueria, que funcionou em Pinheiros até abril de 2023. Pois a dupla de chefs Caio Alciati e João Gertel, que comanda a marca, coloca sua criatividade a serviço de um receituário ainda mais amplo na LosDos Cantina. Além de Tacos da Vez (R$ 35, duas unidades), sugestão rotativa que mata as saudades dos frequentadores da portinha de Pinheiros, a casa também oferece sugestões fixas de receitas autorais como a Tostada de ji-tomate (R$ 35), que combina tomates diversos, salsa negra de tamarindo e gema curada sobre tostada de milho, e pratos mais substanciosos como o Mole branco de lula e cítricos (R$ 72), que leva castanhas como amendoim e amêndoas e é servido com lula grelhada, salada de cítricos, salsa macha de macadâmia e tortilhas à parte. As sobremesas seguem a mesma linha criativa do restante do cardápio em receitas como Arroz doce de milho (R$ 32), feito no suco de milho e servido com farofa de milho com especiarias, creme batido e compota de cambuci. Para beber, são sugestões o Febre (R$ 40), levemente picante por levar cachaça Mato Dentro infusionada com pimenta dedo de moça, tequila reposado, jerez oloroso e limão, ou o Tortilla Sour (R$ 40), que traz cachaça Mato Dentro infusionada com tortilhas de milho, jerez fino, cordial de limão, licor de flor de sabugueiro e coentro.

Serviço: Rua Dr. Vila Nova, 150 - Vila Buarque | Horário: Terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h; | Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. | Domingo, das 13h às 17h | Menu executivo: Terça à sexta, das 12h às 15h

Mila

O Mila, osteria urbana homenageia a culinária italiana e paulistana. O ambiente intimista enfatiza a diversão e a boa comida. O design é inspirado no cinema italiano e na vibrante paleta de Almodóvar. No menu receitas preparadas pelo chef Danillo Coelho, como: Galeto ao forno, batata frita e molho poivre (R$ 60); Linguine na manteiga de limão, camarão e abobrinha (R$ 76); Pappardelle alla birria (copa lombo de porco, cerveja preta, pimentas e pimentões R$ 79). Para adoçar: Pizzetta de doce de leite, cocada e gelato de fior di panna (R$ 38).

Serviço: Rua dos Pinheiros, 570. Tel. - 11 93961-7242. Horário de funcionamento: Segunda a quinta: 12h-15h/ 19h-23h. Sexta: 12h-15h/ 19h -00h. Sábado: 12:00-17:00/19h-00h. Domingo: 12h-17h/ 19h-22h.

SHUK Esfihas

O SHUK Esfihas, segundo restaurante da marca que nasceu em 2022 com o SHUK Falafel & Kebab, abriu as portas em abril de 2024 com o intuito de expandir o repertório paulistano sobre a riqueza das comidas de rua do Oriente Médio. Os pães chatos, assados no forno a lenha, de diferentes origens, formatos e recheios, foram o pontapé inicial, mas o cardápio da casa segue em constante evolução e oferece uma variedade de pratos, para além das esfihas.

Entre os especiais da casa, está o Mantã de Carne (R$ 74), prato armênio feito com massa assada em formato de barquinhas, recheadas com carne bovina e especiarias, regado com caldo de carne e servido com coalhada seca. As mezzes, essenciais à mesa, brilham com o Homus Mazal (R$ 38), servido com tomatinhos assados, azeite e pesto de espinafre, ideal para acompanhar os Manoushes (R$ 18) — pães finos, assados no forno a lenha e cobertos com za’atar ou harissa. Entre as esfihas, estrelas do menu, estão as Pidés, grandes e com formato de barca, de origem turca, que aparecem em versões como Bademjan (R$ 34), de berinjela defumada, azeite de alho, raspas de limão, nozes, especiarias e coalhada seca, e Cabrada (R$ 39), com mussarela de búfala, queijo de cabra e pesto de espinafre. Outra versão de esfiha, a Lahmajun é aberta, feita com massa bem fina para ser enrolada, servida com salsa fresca, cebola roxa com sumac e limão siciliano, e apresentada em duas versões: Cordeiro (R$ 32), com cordeiro temperado com pasta de tomate da casa e especiarias, e Queijo (R$ 30), que combina mussarela, za'atar, pepino fresco e hortelã.

Serviço: R. Girassol, 625, Vila Madalena - São Paulo | Telefone: (11) 2359-1729 | Funcionamento: Segunda e quarta-feira, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30. Quinta a sábado, das 12h às 23h. Domingos, das 12h às 22h

Lanchonete da Cidade

Com 20 anos de tradição, a Lanchonete da Cidade é referência quando se fala em hambúrguer. Após a folia do carnaval, nada melhor do que matar a fome com um bom hambúrguer. Entre as boas pedidas, há o Leblon (R$ 59), um burger com queijo camembert, bacon, tomate assado e alface frisée, montado no pão Bossa Nova. Para acompanhar, não pode faltar a clássica Batata Rústica com alho confit e alecrim (R$ 37)

Serviço: 4 Unidades + Pinheiros: Rua Coropé, 51 - Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 17h à 0h, sexta e sábado das 12h à 1h, domingo das 12h à 0h

Tank Brewpub

Não é apenas de bons chopes artesanais que vive o descolado brewpub no baixo Pinheiros. A boa seleção de comes que figuram no cardápio fazem vista, principalmente, para quem quer continuar aproveitando a noite pós-bloquinhos. Não erra quem vai no clássico da casa: Smashão com queijo no pão de hambúrguer (R$ 35), no PQP, queijo quente que leva dois queijos, cebola caramelizada servido no pão de milho com kimchi (R$ 42) ou o Cão Quente, com salsicha Frankfurt em queijo derretido, purê de batata e relish de pepino (R$ 42). Se ainda quiser aproveitar uma cerveja, vale as sours que estão sempre nas torneiras.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça e quarta das 11h30 às 23h45, quinta a sábado das 11h30 à 00h45

Da Mooca Pizza Shop

Depois de aproveitar os bloquinhos em Pinheiros, nada melhor que uma boa fatia de pizza para comer com as mãos, principalmente para quem vai aproveitar a folia nas imediações da rua dos Pinheiros. A pizzaria de estilo romana oferece uma variedade de sabores, com destaque para a pizza Boscaiola (R$ 17 a fatia/R$68 a inteira), com molho bechamel, mussarela, mix de cogumelos frescos, calabresa artesanal, pimenta calabresa e manjericão.

Serviço: Rua Fradique Coutinho, 154 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3062-0422 | Horário de funcionamento: domingo e segunda das 16h às 22h, terça a quinta das 12h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h

La Braciera

Conhecida pelas pizzas feitas no estilo napolitano, a casa tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. No menu, há opções saborosas para matar a fome, após curtir os bloquinhos de carnaval. A sugestão da casa é a nova pizza Zozzona (R$ 125 a grande), com pomodoro italiano, fior di latte, calabresa artesanal Cinque, guanciale, creme de pecorino e basílico. Para adoçar, Calzone al Pistacchio (R$ 55) é recheado com ganache de pistache italiano e chocolate branco, servido com geleia de frutas vermelhas.

Serviço: 4 unidades + Rua Conselheiro Brotero, 1120 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone: (11) 94114-1120 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 0h

ICI Brasserie

O restaurante francês oferece uma variedade de pratos clássicos e releituras de receitas brasileiras. Com ambiente moderno e descolado, é o lugar perfeito para momentos mais descompromissados, especialmente após a folia do carnaval. Entre as sugestões da casa estão o Gougères (R$51) – carolinas salgadas recheadas com queijo gruyère –, e o Moules Et Frites Brasserie (R$89), prato que leva mexilhões, molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, que acompanha fritas, baguete francesa e aïoli.

Serviço: 3 endereços + Rua Bela Cintra, 2203 - Jardins - São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 00h, sábado das 12h à 00h, domingo das 12h às 22h

Astor

Localizado na Vila Madalena, epicentro do Carnaval de rua paulistano, o bar Astor oferece um ambiente descontraído e opções gastronômicas deliciosas para curtir o pré e pós-bloquinho. A casa serve desde pratos principais até porções elaboradas e de qualidade para compartilhar com os amigos, como os Pastéis (R$ 47) e o Bolinho de Arroz (R$ 45). Do balcão do bar, saem coquetéis autorais como o Citrus Blossom (R$ 47), feito com Astor gin, xarope de laranja com alecrim, cítricos e blend de bitters, além de drinques clássicos, como o Astor G&T (R$ 47) e o Dry Martini (R$ 45).

Serviço: Rua Delfina, 163 - Vila Madalena. Telefone: 5555-2351. Horário de funcionamento: Segunda-feira: 12h-23h. Terça e quarta-feira: 12h -0h. Quinta-feira: 12h-1h. Sexta-feira e sábado: 12h -20h. Domingo: 12h às 20h.

Coliseum

O Coliseum, restaurante especializado em panini, abre do café da manhã ao jantar para presentear os foliões a qualquer momento com sanduíches que satisfazem pelo tamanho e sabor. Inaugurada em 2024, a casa oferece nove sabores do carro-chefe da casa. Entre eles, os destaques vão para o campeão de vendas Brutale (R$ 55) com mortadela, pasta de pistacchio Coliseum, stracciatella e pistacchio tostado, e para o Imperatore (R$ 64) com prosciutto crudo, parmesão em lascas, pasta de alcachofra Coliseum, rúcula e azeite trufado. Além disso, são servidas deliciosas saladas, focaccia e, para fechar com chave de ouro, sobremesas com gostinho da Itália.

Serviço: R. Fernão Dias, 37 – Pinheiros. Telefone: (11) 99222-4554. Horário de funcionamento: Terça a quinta, das 11h às 22h. Sexta, das 11h às 23h. Sábado, das 9h às 23h. Domingo, das 9h às 22h

Gero Panini

Para gostos mais refinados, o Gero Panini é a casa do Grupo Fasano com ambiente mais informal, mas com o mesmo alto padrão de qualidade e sofisticação característicos do grupo. O restaurante é conhecido pela seleção de pratos inspirados na cozinha italiana, como panini, piadina, pizzas e focaccia, e conta com massas, saladas e hambúrgueres. Uma ótima pedida é o Panini Rosbife (R$ 87) com parmesão, mostarda e rúcula, um sanduíche clássico repaginado que leva à mesa muito frescor e sabor.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3079-7575. E-mail: geropanini@fasano.com.br Horário: Segunda e terça, das 12h às 22h. Quarta a sábado, das 12h às 00h. Domingo, das 12 às 21h.

Pirajá

O Pirajá é o famoso reduto boêmio da cidade, ideal para tomar aquele chopp gelado com os amigos, desfrutando de bons petiscos brasileiríssimos como o tradicional Bolinho Carioca (R$ 18 duas unidades) e a Linguiça na Cachaça (R$ 60). Para uma refeição mais completa pós-bloquinho, não deixe de experimentar os sandubas, como o Jacaré de Churrasco (R$ 61), com bife grelhado, provolone derretido e vinagrete de repolho. Além disso, as famosas caipirinhas e o chopp geladíssimo são uma ótima opção para manter o embalo do Carnaval em um clima que só o brasileiro conhece.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone: (11) 3815-6881. Horário: Segunda -feira das 12h às 23h. Terça e quarta-feira, das 12h às 00h. Quinta-feira, das 12h às 01h. Sexta e Sábado, das 12h às 02h. Domingo, das 12h às 19h.

Bullger

Com unidades espalhadas por toda a cidade, o Bullguer se destaca por oferecer lanches práticose com bom custo-benefício. Todos os hambúrgueres do menu são preparados artesanalmente com pão brioche macio, carne 100% angus e ingredientes de altíssima qualidade, garantindo um sabor irresistível a cada mordida. O cardápio conta com opções para todos os gostos e tamanhos de fome, desde lanches simples e saborosos, como o Standard (R$ 25), até hambúrgueres mais elaborados, como o Super (R$ 45), que leva duas carnes, queijo cheddar, bacon e molho BBQ. Outro clássico das noites paulistanas, o cachorro-quente, também marca presença no menu, com destaque para o Bulldog (R$ 26), que vem com pão, salsicha enrolada no bacon e coleslaw.

Serviço: R. Diogo Jácome, 606, Vila Nova Conceição – São Paulo/SP. Telefone: (11) 91098-3801. Horário de funcionamento: Segunda-feira a Domingo, das 11h30 às 23h.

Tau Cozinha

Localizado em uma das ruas mais movimentadas da Vila Madalena, o TAU Cozinha funciona como um bom pit-stop para quem aproveita os bloquinhos de Carnaval nas redondezas. O cardápio privilegia ingredientes vegetais e oferece opções práticas de comer com as mãos, como a empanada da Vanessa (R$ 25), recheada com cebolas em diferentes texturas, e o Katsu Sando, mini sanduíche servido em dupla (R$ 52). O bar serve drinques clássicos com toques vegetais e bom custo-benefício, enquanto as taças de vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos permanecem sempre geladas, prontas para acompanhar a pausa entre um bloco e outro.

Serviço: Rua Harmonia, 797 - Vila Madalena. (11) 99458-8677. Quarta a sexta, das 19h às 23h; sábado das 12h às 15h, das 19h às 23h; domingo das 12h às 15h30.

QT Pizza Bar

Durante a folia na Avenida Paulista e Rua da Consolação, a QT Pizza Bar, nos Jardins, é a parada perfeita para recarregar as energias. A poucos quarteirões do agito, oferece pizzas de fermentação natural que valem por um almoço, como a versão Cog Porc (R$ 68), com molho de tomate San Marzano D.O.P., fior di latte, mix de cogumelos e barriga de porco. Também há boas opções para beliscar e dividir, incluindo bruschettas, arancini e calzone. Os drinques autorais e a cerveja sempre trincando garantem o refresco entre um bloco e outro.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096 - Cerqueira César. (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656

Terça a sexta, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 17h às 23h

A Casa da Esquina

Se a ideia é fazer uma pausa sem sair do clima de agito, A Casa da Esquina, em Pinheiros, prepara uma programação animada, com direito até a drinque servido na melancia. O bar, que funciona na Rua Vupabussu, trabalha com a proposta de “goles e mordes” capazes de prolongar a folia, com pratos como o bolinho de mandioca com manteiga de garrafa (8 unidades, R$ 42) e as batidinhas de jabuticaba com cachaça ou coco queimado com vodca (R$ 20).

Serviço: Rua Vupabussu, 329 – Pinheiros. (11) 98705-9388. Quarta e quinta, das 12h às 15h e das 17h à 0h; sexta e sábado das 12h à 0h; domingo, das 12h às 8h

Saída de Emergência

Localizado na rua dos Pinheiros, no andar de cima do restaurante Incêndio, em Pinheiros, o Saída de Emergência é um bar de vinhos descontraído e democrático, onde tanto quem quer tomar uma tacinha com um preço acessível, quanto quem gosta de vinhos mais difíceis de serem encontrados. Com taças a partir de R$ 20 e garrafas a partir de R$ 80, é perfeito para ir após os blocos de carnaval, pois abre a partir das 17h e tem mais 300 rótulos em sua carta, todos escolhidos pelo sócio do local Guilherme Mora. Pensado como coadjuvante para a protagonista carta de vinhos, o cardápio de comidinhas do Saída de Emergência é enxuto e preciso, com opções como vinagrete de polvo, pasteizinhos, tábuas de charcutaria e de queijos, pizza feita na grelha, cachorro quente e hambúrguer.

Serviço: rua dos Pinheiros 808, Pinheiros, São Paulo. De quarta a sábado, das 17h à 0h. Tel.: 3062-4209.

Incêndio

Localizado no mesmo imóvel que o bar de vinhos Saída de Emergência, o restaurante Incêndio é o empreendimento do chef peruano Renzo Garibaldi que é mais democrático e tem preços mais acessíveis. Focado em carnes, o Incêndio tem cinco cortes diferentes, além de servir galeto e porco, tudo na grelha, e entradas como as "Naughty Fries", batatas-fritas com carne desfiada e queijo da casa derretido por cima. Outra opção é a Parrillada, com chorizo, porco duroc, assado de tira e linguiça artesanal grelhada, acompanhado de arroz biro-biro, farofa da casa e chips, perfeito para recarregar as energias depois de um dia de folia.

Serviço: R. dos Pinheiros 808 – Pinheiros. São Paulo. Segunda-feira, das 12h às 15h30; de terça a quinta-feira, das 12h às 15h30 e das 17h às 23h; sexta e sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 18h. Tel.: (11) 3062-4209.

Bargo

Estrategicamente localizado em uma região de muitos bloquinhos, na Santa Cecília, o Bargo é o bar subterrâneo do Borgo Mooca e estará aberto nos dias de Carnaval normalmente. No dia 2 de março, irá reproduzir a cerimônia do Oscar no telão a partir das 19h, para aqueles que não querem voltar pra casa depois do bloco, mas não querem deixar de torcer por Fernanda Torres por sua atuação no filme “Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. A carta de drinques traz autorais, como o Colônia Cecília (R$ 48), que leva vermute rosso infusionado com café, jerez oloroso e licor de disaronno e o potente Old Umami (R$ 57), que fica na seção “Delírios” do menu. Nas comidas, o cardápio do Bargo serve os pratos do Borgo Deli, o delivery do Borgo Mooca, como as mini pizzas, fininhas e crocantes e sanduíches.

Serviço: rua Barão de Tatuí, 302 - Santa Cecília, São Paulo - SP, 01226-030 (11) 97574-3213. Terça a quinta-feira: 19h - 00h00. Sexta-feira: 19:00–01h00. Sábado: 12h00–16h00, 19h00–01:00. Domingo (2 de março): 19h00–00h00

Bráz Elettrica

Com ambiente renovado e um cardápio cheio de novidades, a Bráz Elettrica é o lugar ideal para quem quer fazer uma pausa ou encerrar o dia de folia com uma experiência completa. A boa pedida como entrada é o Cogumelo Trifolati (R$ 32), um mix de cogumelos frescos preparados à moda italiana, salteados no alho, vinho branco e salsinha, servido com o pão da casa. Destaque também para as novas redondas: Ragù (R$ 59), que leva molho de tomate italiano, ragu de carne, nudja, Catupiry e queijo Tulha, e para a Carbonara (R$ 65), feita com muçarela, o autêntico guanciale, pecorino, um toque de pimenta-do-reino e um fio de gema na finalização. Para uma glicose extra no sangue, as opções são o Cinnamon Roll (R$ 25), preparado com manteiga de canela e sour cream, e o Gelato Artisano (R$ 33), gelato de baunilha brasileira e café especial, 85 pontos.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 220 - Pinheiros. Horário: dom a qui, das 18h à 00h; sex e sáb das 18h às 02h

Bráz Pizzaria

Durante o carnaval, as pizzas grandes da Bráz, com até 3 sabores diferentes, são a escolha ideal para grupos que querem seguir compartilhando bons momentos. A massa de fermentação natural, que resulta em uma pizza leve e de bordas pronunciadas, recebe coberturas que misturam o clássico e o inovador, como a Caprese e a Bráz. As redondas são perfeitas para encerrar a folia bem alimentado.

Serviço: Rua Vupabussu, 271, Pinheiros, São Paulo. Tel.: 3037-7975. Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 18h à 0h30. Domingo, das 18h às 23h30.