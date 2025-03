Restaurantes em São Paulo com menus especiais para o Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, é um momento de reflexão sobre as conquistas femininas ao longo da história e a importância da luta por igualdade. Mas também é uma oportunidade para valorizar as mulheres. Para celebrar a data, bares e restaurantes prepararam ações com welcome drinques e pratos especiais.

Guilhotina Bar

Especialmente para o Dia Internacional da Mulher, a casa vai oferecer um shot de tequila para elas. Há também boas pedidas na carta de drinques, como o Highball Tropical (R$ 65), que combina uísque Singleton, espumante, maracujá, xarope de açúcar e limão taiti.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 84 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 3031-0955. Horário de funcionamento: terça a sexta das 18h à 1h, sábado das 17h à 1h

Marena Cucina

Inaugurado em dezembro no Itaim Bibi, o Marena irá no dia 8 de março uma taça de espumante às mulheres. Para harmonizar com a cortesia, o Tagliolini Marena (R$ 157) é uma opção feita com massa fresca, camarão, polvo, lula e pomodorini.

Serviço: Rua Pais de Araújo, 138 - Itaim Bibi, São Paulo. Tel: (11) 99861-4960. Reservas pelo WhatsApp: (11) 91462-2852. Horário de funcionamento: segunda a quarta das 11h45 às 15h e das 18h30 às 23h; quinta das 11h45 às 15h e das 18h30 à 0h; sexta das 11h45 às 16h e das 18h30 à 0h; sábado das 12h às 16h30 e das 19h à 0h; domingo das 12h às 20h.

Ama.zo – Cozinha Peruana

No Dia Internacional da Mulher, o restaurante peruano do chef Enrique Paredes, terá opções especiais no menu. As Conchas a La Parmesano (R$ 55/duas unidades, R$ 99/quatro unidades) são vieiras seladas em tucupi preto e servidas com espuma de batata e parmesão crocante com quinoa. Já o prato Chaufa com Tortilla de Camarão (R$ 99) é um arroz frito na panela wok com vegetais salteados e tortilla de camarões com molho agridoce de abacaxi.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h

NOU

Para o Dia Internacional da Mulher, a casa oferecerá uma taça de vinho tinto, branco ou rosé, companhia perfeita para sugestões como a Burrata (R$ 78), servida com tomatinhos tostados, azeitonas e manjericão.

Serviço: 2 Unidades + Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 419 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 2609-6939 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h.

St. Chico

St Chico: Kit Produtos para o Dia Internacional da Mulher (Raul da Mota/Divulgação)

A padaria artesanal combina a tradição da panificação francesa com ingredientes brasileiros de pequenos produtores. Além do menu fixo, a vitrine surpreende diariamente com os quitutes criativos da chef e padeira Helena Mil-Homens. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a padaria oferece uma Cesta Especial (R$ 250) que inclui uma baguete, queijo emmental fatiado, dois croissants, um bolo de laranja médio, uma geleia St. Dalfour, uma compota Nha Tuca, um café St. Chico de 250g e uma granola integral Despertah.

Serviço: 3 unidades + Higienópolis: Avenida Higienópolis, 467 - Higienópolis, São Paulo/SP - Fone: (11) 95324-5589 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 7h às 20h, sábado das 7h às 19h, domingo das 7h às 18h

Modern Mamma Osteria

Para a data, o restaurante de Salvatore Loi e Paulo Barros terá um prato e um drinque especial. O Tonnarelli Moma Mia (R$ 86) é uma massa leve e fresca com pomodorini, parmigiano reggiano DOP, azeite extra virgem e pesto de manjericão. Já o Berry Cocktail (R$ 45) combina gim, licor de chocolate, frutas vermelhas e laranja.

Serviço: 3 unidades + Rua Oscar Freire, 497 – Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h

Tank Brewpub

A cervejaria artesanal está instalada em um antigo casarão de Pinheiros. Para a data, a casa criou a Mary Brew (R$ 33 com 460ml), cerveja inspirada no clássico drinque Bloody Mary. A cerveja é uma gose que leva sal de aipo e tomate, que traz características bem salgadas e alcoólicas para a bebida.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 15h, terça e quarta das 12h às 23h45, quinta a sábado das 12h à 0h45

La Braciera

Famosa pelas pizzas feitas no estilo napolitano, a casa tem cardápio elaborado com a consultoria do chef italiano Pasquale Cozzolino. Especialmente entre 8 e 12 de março, todo o lucro dos drinques Gim de Frutas Vermelhas e London Mule será destinado à ong Afesu. A organização é pioneira no Brasil em transformar a vida de meninas e mulheres através da educação.

Serviço: 4 unidades + Alameda Lorena, 1040 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 5990-2158 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h, sexta e sábado das 18h à 0h

Yū

Além das opções clássicas, o restaurante de culinária japonesa se destaca com suas receitas preparadas com ingredientes frescos. Para aproveitar a data, a casa vai oferecer para elas um brinde com saquê. A sugestão de acompanhamento é o Guioza de Wagyu (R$ 78).

Serviço: Rua Jerônimo da Veiga, 121 - Itaim Bibi, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 à 0h, sexta das 12h às 15h e das 18h30 à 0h30, sábado das 12h às 16h e das 19h à 0h30

BEC Bar

BEC Bar: diferentes opções de batidas para o Dia Internacional da Mulher (Rodolfo Regini/Divulgação)

O bar tem ambiente aberto com direito a uma laje. O cardápio conta com receitas como churrasco, hambúrgueres, petiscos de botequim, cervejas e drinques. No Dia Internacional da Mulher, elas ganham uma das famosas batidas da casa na compra de qualquer grelhado. A bebida é feita nos sabores coco, paçoquinha, morango e maracujá.

Serviço: Rua Padre Garcia Velho, 72 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone: (11) 95660-2065 | Horário de funcionamento: quarta a sexta das 18h à 1h, sábado das 12h à 1h, domingo das 12h às 19h | @bec_bar

Tuy Cocina

A casa de gastronomia ibérica contemporânea aposta nas boas opções de tapas. Especialmente para o Dia Internacional da Mulher, o restaurante vai presentear as mulheres com uma taça de espumante. A sigestão da casa é harmonizar com a Espetada do Mar (R$ 139), com camarão, polvo, lula e aspargos grelhados e molho pesto.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 1156 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 91641-1309 e (11) 3167-7774 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 22h, terça a sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Cantaloup

Entre os dias 8 e 15 de março, o restaurante Cantaloup oferecerá um menu especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher. Metade da renda obtida com os menus será revertida para a Associação Fala Mulher, organização que apoia mulheres em situação de vulnerabilidade. O cardápio foi pensado especialmente para a ocasião e apresenta uma sequência de pratos equilibrados. Como entrada, os clientes poderão escolher entre palmito assado com camarão ao molho de prosecco ou a clássica salada caesar. Para o prato principal, as opções são o peixe com arroz de coco ao molho moqueca e lâminas de coco crocante ou o ravioli tricolor recheado de burrata ao molho rústico de tomate. Para finalizar, a sobremesa traz um toque delicado com a bavaroise de morango acompanhada de calda de chocolate branco. O menu completo será servido por R$ 287 por pessoa.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 474 - Itaim Bibi | Tel: (11) 3165-3445