Restaurante de SP dará Poke aos que comprovarem vacina

Com quase 95% das pessoas com mais de 18 anos vacinadas no estado de São Paulo, a rede de culinária havaiana, Let’s Poke, incentiva os clientes a se vacinarem e comemora o avanço da vacinação com pokes grátis.

Para participar da promoção, é necessário estar vacinado com a primeira ou segunda dose da vacina contra Covid-19 e pedir um poke via delivery. Todos os pedidos serão acompanhados de uma carta convidando os consumidores a irem às unidades físicas. Nos restaurantes, na compra de um poke, o segundo prato é grátis.

Os clientes deverão entregar a carta no caixa, apresentar a carteirinha de vacinação e poderão escolher entre as opções de poke Oahu (38,70 reais), Três Peixes (39,80 reais), Ceviche (39,50 reais)ou Vegan (38 reais).

A ação é válida em todas as unidades da rede em São Paulo, nos bairros do Itaim Bibi, Consolação, Vila Olímpia, Santana e Tatuapé até 20 de setembro. E segue a tendência de outros países no incentivo à vacinação. Nos Estados Unidos, cerveja, maconha e dinheiro já foram distribuídos ao longo do ano.

Serviço:

Let's Poke Tatuapé - Rua Emilio Mallet, 864, Tatuapé. (11) 2096-8391

Let’s Poke Itaim Bibi - Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 482, Itaim Bibi. (11) 2776-9629

Let’s Poke Consolação - Rua Antônio Carlos, 419, Consolação. 3287-1529

Let’s Poke Praia - Rua Fernando Sandreschi, 72, Santana. (11) 2389-5754

Let’s Poke Vila Olímpia - Alameda Raja Gabaglia, 166, Vila Olímpia. (11) 2768-7675