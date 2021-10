Renner remodela lojas e passa a vender calçados do grupo Arezzo e Melissa

Pensando na ampliação da oferta de calçados femininos em suas lojas, a Renner acaba de fechar parcerias com grandes marcas do setor para expandir e qualificar o seu portfólio de produtos. A partir deste quarto trimestre, os clientes da varejista passarão a encontrar em suas lojas produtos da My Shoes, Anacapri e Brizza, do grupo Arezzo&Co, e Melissa, do grupo Grendene, que se somam a outras já disponíveis como Via Marte, Bottero, Vizzano e a marca proprietária Santinato.

O movimento contempla também a criação de espaços dedicados exclusivamente à oferta dos calçados e acessórios, além da adoção de facilidades como self-checkout e opção de venda com suporte especializado de colaboradores. Dois desses espaços serão abertos até o fim deste ano, mas a previsão é ampliar gradativamente esse número a partir de 2022.

“Estamos atentos às transformações das necessidades e desejos de nossas clientes e por isso vamos ampliar o sortimento de calçados e acessórios à disposição em nossas unidades físicas e nossos canais digitais, em linha com os níveis de qualidade que já oferecemos nos produtos de vestuário”, afirma a diretora de Produto Feminino, Avani Viana.

A estreia do formato será no dia 30 de outubro, na reinauguração da loja no shopping center Rio Sul, no Rio de Janeiro, a primeira construída dentro das premissas da economia circular em todo o país. Alinhados a princípios de sustentabilidade, a unidade foi remodelada para reduzir ao máximo o impacto ambiental de suas operações.