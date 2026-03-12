René Redzepi deixa cargo no Noma após denúncias

O chef dinamarquês René Redzepi, cofundador do restaurante Noma, diversas vezes eleito o melhor do mundo, anunciou nesta quinta-feira, 12, que está se afastando do cargo após denúncias de abusos.

“Após mais de duas décadas construindo e liderando este restaurante, decidi me afastar”, escreveu Redzepi em uma publicação no Instagram.

No fim de semana, o jornal The New York Times publicou depoimentos detalhados de testemunhas sobre abusos cometidos no Noma, incluindo episódios de violência física e humilhação pública ocorridos entre 2009 e 2017.

“Trabalhei para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar a cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado”, afirmou Redzepi. O chef acrescentou que “um pedido de desculpas não basta; eu assumo a responsabilidade pelos meus atos”.

Em fevereiro, Jason Ignacio White, ex-coordenador do laboratório de fermentação do Noma, começou a publicar relatos sobre abusos que afirma ter testemunhado durante o período em que trabalhou no restaurante.

“Noma não é uma história de inovação. É a história de um maníaco que gerou uma cultura de medo, abuso e exploração”, escreveu White em uma publicação no Instagram.

O nome do restaurante é um acrônimo das palavras dinamarquesas “nordisk” (nórdico) e “mad” (comida). O Noma foi inaugurado em 2003, em um cais no centro de Copenhague.

O restaurante fechou em 2016 e reabriu dois anos depois, em um novo endereço nos arredores da capital dinamarquesa.

*Com informações da AFP