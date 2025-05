Relógios, vinhos e carros: opções de presentes de luxo para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data especial, dedicada a homenagear aquelas que desempenham um papel fundamental em nossas vidas. Para tornar essa celebração ainda mais inesquecível, muitos optam por presentes exclusivos e sofisticados. Relógios de luxo, vinhos refinados e carros de alto desempenho são opções que aliam elegância, funcionalidade e o prazer de viver momentos especiais.

Nesta seleção, trazemos sugestões de presentes que atendem aos mais altos padrões de qualidade e estilo, oferecendo um toque de requinte e sofisticação. Seja para uma mãe que adora colecionar relógios, aprecia um bom vinho ou tem paixão por carros, estas escolhas são perfeitas para marcar essa data de forma única e memorável. Confira as opções que garantem um Dia das Mães repleto de luxo e personalidade.

Relógios

IWC Schaffhausen

O novo Ingenieur Automatic (IW324903) tem caixa de 35 mm com espessura mais fina, feita em Ouro 5N de 18 quilates, mostrador dourado trabalhado e apliques de ouro maciço, além de ponteiros banhados a ouro. Com um visual elegante e atemporal, este relógio "funciona" como uma joia, com a vantagem de proporcionar uma leitura descomplicada das horas. Custa R$ 236.000.

Montblanc

Novidade na coleção da marca, o Montblanc Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen com mostrador em padrão glacial branco dá a impressão de olhar para as profundezas de uma geleira. Inspirado no Mer de Glace, essa textura glacial foi obtida usando uma técnica ancestral quase esquecida chamada gratté-boisé. O relógio está alojado em uma caixa de aço inoxidável de 38 mm, totalmente desprovida de oxigênio, e vem com um aro giratório unidirecional com inserção de cerâmica branca. O verso da caixa traz uma gravação 3D de um iceberg e um mergulhador. A pulseira de borracha branca intercambiável pode ser facilmente trocada por um bracelete de aço. O relógio está em conformidade com a norma ISO 6425 para mergulho e é resistente à água a 300 metros. Preço sob consulta.

Bvlgari

O relógio Bvlgari Bvlgari Tubogas combina a leveza tubular da famosa técnica de joalheria Tubogas com a assinatura estética icônica da Maison. O modelo apresenta caixa de 21 mm em ouro amarelo 18 quilates, bisel também em ouro amarelo 18 quilates e pulseira Tubogas de duas voltas em ouro amarelo, branco e rosé 18 quilates. Preço sob consulta.

Bvlgari Bvlgari Tubogas. (Divulgação/Divulgação)

Bebidas

Guaspari Vale da Pedra Tinto 2021

Para a data, a vinícola Guaspari criou um kit especial com o Vale da Pedra Tinto 2021 — um vinho de personalidade marcante, com notas de frutas negras, taninos presentes e 11 meses de maturação em barricas de carvalho francês. Acompanhando o rótulo, um porta-vinho artesanal exclusivo, confeccionado com tecidos do acervo da Entreposto e assinado pela estilista Manu Rodrigues, da Cabana Crafts, transforma o presente em uma peça única, carregada de significado e atenção aos detalhes. O kit, que é uma edição limitada, custa R$ 328, e a pré-venda vai até o dia 7 de maio, com entregas entre os dias 22 de abril e 9 de maio. Pedidos e informações podem ser feitos pelo e-mail pedidos@vinicolaguaspari.com.br ou pelo WhatsApp (11) 98281-1457.

Kit Guaspari. (Divulgação/Divulgação)

Macallan a Night on Earth Jerez

A bebida faz uma homenagem à região de Jerez de la Frontera, na Espanha. Maturado em uma combinação equilibrada de barris de carvalho europeu e americano, ambos previamente utilizados com jerez, este single malt revela um perfil sensorial marcante e envolvente. A coloração "naranja quemada" (laranja queimado) já antecipa a intensidade e a profundidade dessa edição limitada. É possível perceber notas doces de biscoito amanteigado, uvas-passas, canela, anis e carvalho doce, entrelaçados a toques de cítricos. No paladar, a experiência é uma viagem pelos sabores festivos da Andaluzia: laranja doce, uvas brancas, amêndoas caramelizadas com mel, baunilha, especiarias bem equilibradas e um toque fresco de alecrim. Preço: R$ 1.400.

Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013

Elaborado exclusivamente a partir da uva Chardonnay de Grands e Premiers Crus, o rótulo é um testemunho da riqueza dos terroirs da região de Champagne, na França, e só é produzido em anos de safras excepcionais. Enquanto espumantes, em geral, são elaborados com uvas de diferentes safras, o Dom Ruinart é feito com uvas de um único ano, o que atesta a qualidade histórica da colheita. O espumante apresenta uma tonalidade de dourado intenso com nuances prateadas, refletindo seu caráter jovem, impulsionado pela safra tardia. O Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013 chega ao Brasil com preço sugerido de R$ 2.700.

Dom Ruinart Blanc de Blancs 2013: elaborado exclusivamente a partir da uva Chardonnay de Grands e Premiers Crus (Divulgação/Divulgação)

Altair 2019

Este vinho nasceu no Chile, mas sua alma é, definitivamente, francesa. Dono de uma elegância pouco comum, tem estilo e se mantém equilibrado durante todo o tempo em taça. À princípio, libera seus aromas com certa timidez e, aos poucos, se mostra como é: rico. Framboesas maduras, mirtilos, ameixa seca, geleia de amora, cassis, alcaçuz, flores, minerais e chocolate amargo. Todas essas nuances se misturam na mais perfeita harmonia. Em boca, se mantém elegante, nos presenteia com taninos finos e uma acidez muito agradável. Vendido na Grand Cru por R$ 1.099,90 para não assinantes e R$ 934,92 para assinantes.

Belvedere 10

Fundada em 1910, a vodka é elaborada a partir de uma única colheita, de um único centeio, cultivado em um único campo, em uma única fazenda. Conhecida como 'centeio dourado', esta variedade orgânica e rara é cultivada na propriedade Bartężek, na Polônia, sendo colhida somente um ano após seu plantio. Para garantir a pureza do produto, a matéria-prima é destilada quatro vezes: a primeira destilação é realizada pelos próprios agricultores, em seguida o líquido é enviado para uma destilaria em Żyrardów, onde as etapas seguintes são feitas em alambiques. A nova safra Belvedere 10 custa R$ 1.100.

Carros e bicicleta elétrica

Mustang GT Performance Manual

O carro é uma homenagem à linhagem icônica de séries especiais que definiram a mística do esportivo desde os anos 1960. Voltado a colecionadores e apaixonados pela experiência visceral da direção, o carro é ao mesmo tempo uma peça de engenharia moderna e um tributo ao passado. O novo Mustang manual traz o motor Coyote V8 5.0 com nova calibração, que entrega 492 cv – potência recorde entre os modelos da linha vendidos no Brasil. O torque é de 58 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h. Com uma relação peso-potência de 3,67 kg/cv, o desempenho é digno de superesportivo. Tem preço sugerido de R$ 600.000.

Lexus UX 300h

O carro é movido por um sistema híbrido que combina motor a gasolina e elétrico. A bateria está localizada sob o banco traseiro, o que melhora a dinâmica de condução, aumenta o conforto dos passageiros e amplia o espaço de armazenamento. Um dos destaques do novo Lexus UX 300h é a sensação de acolhimento ao volante. Tanto o banco do motorista quanto o volante oferecem ajustes precisos, proporcionando maior conforto. Os bancos dianteiros contam com aquecimento, ventilação e ajuste elétrico em oito direções, além de suporte lombar para o motorista. Preço inicial de R$ 299.990.

Eze Lumina

Com design futurista, alta tecnologia embarcada e praticidade no uso diário, a bicicleta elétrica Eze Lumina reúne tudo o que as mães urbanas precisam para ganhar mobilidade com elegância. O modelo conta com motor de 900W, autonomia de até 100 km com apenas uma carga e bateria de lítio removível que pode ser recarregada em tomadas comuns, com tempo de carga de apenas 6 horas. Classificada como equipamento de mobilidade individual autopropelido, a scooter não exige CNH nem emplacamento. Preço: R$ 14.824,20.