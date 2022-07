Vitórias de Leticia Bufoni entram para o Guinness World Records

Depois da criação da Monarch, marca de shapes de skate, e da Flip Burguer Brasil, hamburgueria em Guarulhos, Leticia Bufoni tem mais uma conquista para o currículo. Desta vez, a atleta paulistana entrou para o Guinness World Records por suas vitórias nos X-Games.

Neste sábado (23), durante o maior campeonato de esportes radicais do mundo, que acontece na Califórnia, Leticia Bufoni foi premiada com mais dois recordes mundiais no Guinness World Records.

O primeiro, foi por ser a skatista com maior número de títulos na categoria feminina de street do X-Games, com 5 títulos conquistados. O segundo, por ser a mulher com o maior número de medalhas no campeonato, somando 12 no total, sendo 6 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze.

Leticia já tinha seu nome marcado no Livro dos Recordes, quando, em 2017, recebeu a honraria por ser a mulher com o maior número de vitórias no ranking mundial de skate da copa do mundo, 4 vitórias consecutivas.

Com o ouro conquistado no X-Games em 2021, também na etapa da Califórnia do torneio, a atleta quebrou seu próprio recorde pessoal, ganhando mais uma placa para a sua coleção.

Além do anúncio, a etapa também marcou o retorno de Leticia às competições, que disputou a categoria feminina de skate street, no domingo. Focada em seus projetos pessoais e profissionais, a skatista tem reduzido o número de participações em torneios, para que consiga conciliar todos os seus compromissos.

