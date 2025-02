Ray-Ban lança óculos edição limitada para conquistar os foliões no Carnaval

O Carnaval é, sem dúvida, um dos maiores espetáculos do Brasil, e a Ray-Ban resolveu entrar na festa com estilo. A icônica marca de óculos lançou uma edição limitada para celebrar a maior festa do país, com um modelo exclusivo que promete brilhar nos desfiles e blocos carnavalescos. Com 3.000 unidades disponíveis no Brasil, a Ray-Ban traz ao mercado o modelo RB4446L, em uma cor vibrante: o vermelho.

Após o sucesso de sua coleção desenvolvida especialmente para a geração Z no final de 2024, a Ray-Ban expande sua linha com uma versão personalizada do famoso modelo RB4446L, desta vez com um toque especial para os foliões. A nova edição celebra a energia e a tradição do Carnaval, destacando a cor vermelha, que é símbolo da marca, e a personalização exclusiva na haste, com um ícone simboliza uma declaração de amor da marca ao Brasil.

O design do óculos é um convite ao brilho e à ousadia. A tonalidade translúcida vermelha, combinada com lentes cinza total, é ideal para quem quer se destacar nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e em qualquer esquina onde a folia aconteça.

"O sucesso da coleção Pulse foi extraordinário. O público reagiu de forma muito positiva aos novos produtos, que unem a essência da marca à identidade expressiva das novas gerações", afirma Mariana Pacheco, brand manager da Ray-Ban. Segundo ela, essa edição limitada foi pensada para refletir a paixão da cultura brasileira, alinhando-se às principais tendências da estação e mantendo a autenticidade que caracteriza a marca globalmente.

Disponível desde o dia 15 de fevereiro, o modelo pode ser adquirido no site e nas lojas oficiais da Ray-Ban, além de pontos de venda como Sunglass Hut e Óticas Carol. Com o preço de R$ 690, o óculos promete ser o acessório ideal para quem deseja desfilar no Carnaval com um toque de exclusividade e muito estilo.